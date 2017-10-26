مشانق النخيل !!

لفظت انفاسها الاخيرة وهي ضماء تلعق التراب وتستغيث بمن انتفخت بطونهم بتمرها الذهبي وحمرت خدودهم برطبها واستقامت صحتهم وتكاثرت اموالهم وعبيدهم بفضلها وتمتعت عيونهم بقوامها الخلاب ..

عقودا وهي واقفة الى جانب بيوتهم كمظلة في حدائقهم لم تتعب ولم تكل تصد عنها الرياح العاتية وحرارة الشمس الحارقة وزمهرير الشتاء القارص ...

اولئك الذين تنكروا لجميلها وجحدوا معروفها لم تلقى منهم سواء قوننت اعدامها وشرعنة اجتثاثها ومحاكمة من يحاول الذود عنها أو يفكر باسعافها .. ناهيك عن من يحاول الاتصال والابلاغ عن حالتها وهي تحتضر وتموت على قارعة تلك الطريق والسكة الاسفلتية المكتظة بالمشاهدين الفاتحين ثغورهم حول عمدان تلك المشانق الحديدة .. وهم يشهدون بصمت مجزرة الإبادة الناعمة ومعركة الجحود الواضحة .

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