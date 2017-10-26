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سياسي جنوبي يوجه نصيحة لمن يغرد خارج السرب

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 26 أكتوبر 2017 07:08 صباحاً

 

وجه سياسي واعلامي جنوبي نصيحة لمن يحاول ان يغرد خارج الصف او يتعمد التشويه لـ قيادات المجلس الانتقالي ناصحا أياهم إما ان تكونوا مع اهلكم لتحرير ارضكم وبناء وطنكم واما التواري والصمت وهو افضل لكم

 

وقال الأستاذ "نزار هيثم" في منشور رصده موقع "شبوه برس" بينما الجنوبيين يخوضون أشرس معركة سياسية وعسكرية ضد العدوالحقيقي لشعب الجنوب لإنتزاع حقهم بالسيادة على ارضهم , يتكفل البعض بقصد او بدون قصد بخدمة العدو مجانآ ونشر كل مايفرق الصفوف , أتركوا الصغائر وأكبروا بحجم قضية شعبكم والتفتوا للقادم فهو الحاسم بإذن الله  .

 

كلمة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي البارحه بشبوه البطولة واليوم بحضرموت الخير ومستقبلآ بالمهره ستجعل العدو يستنفر كل قواه العسكرية واذياله الارهابيين لمنع الجنوبيين من الاقتراب من مواقع إحتلالهم لإراضي الجنوب  ,

 

 ونصيحة اخوية لمن يحاول ان يغرد خارج الصف او يتعمد التشويه لإخوته من قيادات المجلس إما ان تكونوا مع اهلكم لتحريرارضكم وبناء وطنكم وهذا عهدنا بكم كما عاهدتم الشهداء واما التواري والصمت وهو افضل لكم بدلآ ان تكونوا بصف أعدائكم بالايام القادمة بدون ان تشعروا .

 

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