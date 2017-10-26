الهلال الأحمر يدشن حملة نظافة عامة في عتق عاصمة محافظة شبوة.

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يوم الأثنين حملة نظافة شاملة بمدينة عتق في محافظة شبوة اليمنية ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية والتنموية و الخدمية التي تنفذها في مختلف مديريات المحافظة و سائر المحافظات اليمنية المحررة.

و تشمل الحملة التي لقيت ترحيباً واسعاً من سكان المدينة و تستمر خمسة أيام تنظيف شوارع وأحياء المدينة السكنية والتجارية ورفع ونقل المخلفات المكدسة.

وذكر محمد سيف المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة أن حملة النظافة ورفع المخلفات التي تنفذها الهيئة في مدينة عتق ليست المبادرة الاولى في هذا المجال.. موضحاً أن الهيئة تُولي الجوانب الخدمية والتنموية بالغ الأهمية وعلى رأسها قطاع النظافة حيث سبق للهلال دعم وتبني حملات نظافة مماثلة في مدينتي عزان وحبان بمديريتي حبان وميفعة.

وأكد على أن النظافة والتحسين ليست مسسؤولية الجهات المختصة في المدينة فحسب انا هي مسؤولية وتكاملية بين السلطة والمجتمع كون المواطن هو المتضرر الأكبر من إزدياد المخلفات في أوساط الأحياء والشورع.. موعزا تردي أوضاع النظافة في المدينة إلى عدة أسباب متراكمة أهمها الحرب التي تشهدها البلاد منذ عامين جراء إنقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية.

وأشار المهيري إلى دور النظافة العامة في إبراز المظاهر الجمالية لمدينة عتق العاصمة الإدارية لمحافظة شبوة كون النظافة العامة للشوارع والمدن ركيزة أساسية لمكافحة الأوبئة والأمراض التي عادةً ما تنتشر بسبب مخلفات القمامة المكدسة لفترات طويلة في أحياء وشوارع المدن.

داعياً الشخصيات الإجتماعية والنخب الثقافية بمدينة عتق إلى حث أهالي الأحياء السكنية ومالكيّ وموظفيّ المحلات التجارية على ضرورة وضع المخلفات في الأماكن المحددة لها بما يساعد عمال النظافة على إنجاز عملهم .

وتوقع رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة أن يتم رفع أطنان المخلفات من شوارع وأحياء المدينة السكنية والأسواق التجارية خلال أربعة إلى خمسة أيام المقررة لمدة الحملة وفقاً للدراسات المقدمة من جهة التنفيذ.

وخلال تدشين الحملة أكد عبدربه هشله ناصر أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة على أهمية الحملة التي ينفذها عمال صندوق النظافة والتحسين بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبإشراف فريقها الميداني ما يعكس الحرص على إنجاح الحملة.

وثمـَّن هشـله الدعم السخي الذي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني في اليمن الهلال الأحمر في مختلف الجوانب الإنسانية والخدمية والتنموية وعلى رأسها قطاع النظافة والتحسين الذي يفتقر لأهم مستلزمات العمل الصندوق ... معتبراً تبني الهلال الأحمر الإماراتي دعم وتمويل حملات النظافة في عاصمة المحافظة خطوةً نوعيةً ستشكل نقلة لهذا القطاع الخدمي بالذات خاصةً وأن معظم القطاعات الحكومية بالمحافظة ومن بينها صندوق النظافة شَهِدت صعوبات عدة في الفترة الماضية نظراً لشحة الموارد المالية وصعوبة تحصيل الإيرادات بسبب الأوضاع الحالية جراء حرب الإنقلاب.

وأشاد أمين عام محلي شبوة؛ بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر إغاثياٌ وإنسانياً و دعم القطاعات الخدمية كالكهرباء والمياه والصحة والتربية والتعليم والنظافة و غيرها من القطاعات الحيوية .

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