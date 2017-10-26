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بن بريك لحكومة بن دغر .. ثروة حضرموت والجنوب لن تنهبوها بعد اليوم

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شبوه برس - خاص - المكلا
الخميس 26 أكتوبر 2017 06:56 صباحاً

 

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، في كلمته التي القاها اليوم في حضرموت، نشاهد اليوم لوحة من أعظم اللوحات هي لوحة الوفاء، وباسم جميع أبناء حضرموت من مختلف مكوناتهم نرحب برئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي، ونقول لا لكل الفاسدين لا لنهابي الثروة ثروة حضرموت والجنوب، ولا لكل من يريد أن يطعن حضرموت من الخلف فكلنا حضرموت وكلنا الجنوب.

 

وأضاف: ومن خلال هذا المشهد الاحتفالي البهيج نضع النقاط على الحروف لبعض الرسائل، وأبرزها أن حضرموت والجنوب يريدون دولتهم، ونريد لأبناء الوطن الجنوبي والمواطنين والأحفاد الجنوبيين وطن ولا نريد نبيع ونشتري في الوطن، وأكد أنهم في حضرموت أرسوا دولة بمعنى الكلمة وأن حكومة الشرعية تريد إفشالها، ولكنهم لن يعطوهم الفرصة وعلى الجميع المطالبة برحيل حكومة بن دغر.

 

وأكد بقوله: نريد أن نبني دولتنا من خلال النهوض بمؤسساتنا، وتقدم الشكر والتقدير لدول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد الوقوف مع التحالف العربي حتى نهاية الطريق، ودعا رئيس الشرعية عبدربه منصور هادي، بالعودة إلى أهله، كما أعلن رفضهم للأحزاب الخطيرة، ولفت إلى أن الجنوب حالياً متماسك وليس مثل 94م، وأن الجنوب يريد دولة.

 

وطالب اللواء بن بريك، المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب المظلوم ضحية الانقلابيين والشرعية، كما ثمن عالياً تضحيات أبناء حضرموت، وأكد وقوف حضرموت ومحافظات الجنوب خلف المجلس الانتقالي الجنوبي، واللواء الركن فرج سالمين البحسني، ودعا بن بريك، البحسني إلى الصمود والثبات من أجل خدمة سكان ومحافظة حضرموت.

 

 

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