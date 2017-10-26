الرئيس ناصر يلتقي مدير المعهد الديمقراطي الامريكي
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شبوه برس - خاص - عمان الاردن
الخميس 26 أكتوبر 2017 06:54 صباحاً
التقى في العاصمة الأردنية عمان أمس الأول الثلاثاء الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد بالسيد لس كامبل مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمعهد الديمقراطي الأمريكي.
وأوضح مصدر في مكتب ناصر إن الرئيس قدم مبادرة للحل السياسي في اليمن شمالا وجنوبا.
ورحب السيد كامبل بالافكار التي تمضنتها المبادرة من أجل تحقيق الأمن والسلام في اليمن والمنطقة بحسب المصدر.
وهذا ثاني لقاء يجمع بين ناصر وكامبل إذ كان اللقاء الأول في العاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي.
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