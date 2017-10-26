الرئيس ناصر يلتقي مدير المعهد الديمقراطي الامريكي

هكذا انتشت المكلا باستقبال الرئيس الزبيدي وقيادة الانتقالي الجنوبي! تزينت مدينة المكلا العاصمة الاقتصادية والتجارية للجنوب بأبهى حللها وهي تستقبل اليوم قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد اللواء عيدروس الزبيدي واللواء أحمد بن بريك رئيس فرع المجلس بحضرموت عضو الهيئة العليا لرئاسة المجلس ومحافظ حضرموت السابق. ونصبت

الحوثي يحكم خناق المخلوع بالسيطرة على جامع الصالح في صنعاء كشف مصدر خاص من داخل العاصمة صنعاء لـ«الوطن»، أن الميليشيات الحوثية استحدثت مواقع عسكرية جديدة حول جامع الصالح في صنعاء، في خطوة تعد غير مسبوقة منذ اجتياحها العاصمة وانقلابها على الحكومة الشرعية عام 2014. وأشار المصدر إلى أن الجماعة الحوثية تمهد من وراء ذلك إلى فرض

‘‘حضرموت‘‘ تشهر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي ارتدت عروس البحر العربي (المكلا) أزهى حُلل البهجة , وأبهى فساتين الضوء بلا مساحيق زائفة وبلا تصنّع مخلٍّ , طلعتْ حوراءُ البحر مبلّلةً بماء الانتماء ووهج الوطنية , لتعتنق أبناء الوطن الأبرار حاملي لواء "التحرير" اللواء الذي رُفع بعدن ؛ ليمتدَّ بطولِ سماء "الجنوب العربيِّ"

مشانق النخيل !! لفظت انفاسها الاخيرة وهي ضماء تلعق التراب وتستغيث بمن انتفخت بطونهم بتمرها الذهبي وحمرت خدودهم برطبها واستقامت صحتهم وتكاثرت اموالهم وعبيدهم بفضلها وتمتعت عيونهم بقوامها الخلاب .. عقودا وهي واقفة الى جانب بيوتهم كمظلة في حدائقهم لم تتعب ولم تكل تصد عنها الرياح