أحد شيوخ مأرب يزور ‘‘حقل العقلة‘‘ وامضاعفة القوة العسكرية اليمنية في المنطقة

قالت مصادر عاملة في حقل "العقلة النفطي" 90 كيلومتر شمال العاصمة عتق أن أحد شيوخ مأرب قد زار بشكل سري معسكر الحماية اليمني التابع لعلي محسن الأحمر وتفقد أكثر من موقع في المنطقة , وأن شيخ قبيلة الجدعان اليمنية ( إبن الباشا بن زبع) قام بزيارة منشأة العقلة النفطية قبل امس الأول وقام بجولة تفقدية للاقسام داخل المنشأة..

وقال المصدر لـ شبوه برس" أن شيخ الجدعان توعد بتشغيل المنشأة النفطية خلال الفترة القادمة ووعد الحراسات الآمنية بصرف مبالغ مالية لهم ومكافآت لـ صمودهم داخل المنشأة.... رافق شيخ الجدعان خلال زيارته للمنشأة النفطة عدد من الأطقم العسكرية وسيارات أخرى تحمل اسلحة خفيفة ومتوسطة وحوالي 50 مسلح. ولا توجد اي صفة قانونية لشيخ الجدعان حتئ يقوم بزيارة تفقدية للمنشأة غير ان قائد الحراسات الآمنية ينتمي الى نفس القبيلة والذي رافقه خلال الزيارة التفقدية...

المصدر الخاص في "حقل العقلة" أضاف لـ شبوه برس – أنه لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع عددا الجنود المرابطين داخل المنشأة النفطية الى 650 جندي بعد ان كانوا قبل تقدم قوات النخبة الئ معسكر العلم 300 جندي وتعزيزهم باسلحة خفيفة ومتوسطة وبطريقة سرية اي انه يتم ضم 20جندي اسبوعياً وجميعهم من الشمال...

*- مطيع الردفاني – عتق

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