اتفاقية بين الهلال الأحمر الإماراتي و‘‘بنيان‘‘ لإعادة تأهيل مستشفى حجر بحضرموت.

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم اتفاقية مع شركة بنيان للهندسة والمقاولات لإعادة تأهيل وصيانة وترميم مستشفى مديرية حجر بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الخدمات الطبية ودعم القطاع الصحي بالمحافظة الذي يعتبر أكثر المجالات تأثراً بالأزمات السابقة التي تشهدها البلاد.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الداعمة والمتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم المشاريع التنموية والبنية التحتية في اليمن.

وقع الاتفاقية السيد عبدالعزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي مع شركة بنيان للهندسة والمقاولات بحضور مدير عام مديرية حجر أنور الشادلي ومدير مكتب الصحة بالمديرية عبدالله عوض باهندي.

وأكد الجابري حرص الهيئة على تبني حزمة من المشاريع التنموية والخدمية ومنها الجانب الصحي والتعليمي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في مجالات العطاء الإنساني والتكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أن عملية التوقيع تأتي في إطار استمرار دعم الجانب الصحي والإنساني وتحسين أداء المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة حضرموت.

ولفت الى أن تأهيل مستشفى حجر وتزويده بالتجهيزات الداخلية يأتيان ضمن أولويات الهيئة لإعادة تشغيل هذا المستشفى وتحسين مستوى خدماته المقدمة ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين في المجالات الصحية والانسانية ومساعدة الاهالي عبر دعم وتوفير أهم الاحتياجات الطبية في المستشفيات والمراكز الحكومية وإعادة تأهيلها وتوفير الأجهزة الحديثة لها.

ونوه بأن الهيئة تبنّت خطة عمل متكاملة لإعادة ترميم وصيانة وتأهيل عدد من المباني والمرافق الحيوية بمحافظة حضرموت ضمن عدة مراحل وفقاً لأولوية الاحتياجات.

من جانبه أشاد مدير عام مديرية حجر بالدور الكبير التي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مديرية حجر واهتمامها بالجانب الصحي ومختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، مؤكداً أن الهيئة ساهمت بشكل ملموس وواضح بتحسين وانعاش الخدمات الصحية ومنها تسليم مستشفى حجر المعدات الطبية الضرورية التي يعانيها، مؤكداً دور الهيئة الحيوي في استعادة هذا القطاع المهم نشاطه بعد أن تعثرت خدماته خلال الفترة الماضية بسبب الظروف التي مرت بها حضرموت.

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