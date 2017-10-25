عفاش وهادي وبن دغر متفقين على عدم عودة الجنوب كـ ند وشريك .. ولا كـ دولة

عفاش يقول هادي وبن دغر بضاعتي يقولها في مستهل هجومه عليهم .

هادي وبن دغر عملوا مع عفاش نعم لكنهم اليوم ضده ويكن لهم عداوة كبيرة .

مشكلتنا ليس في ارتباط هادي او بن دغر بعفاش فهذا ليس محل نقاش والمشكلة تكمن انهم متفقين مع عفاش في عدم عودة الجنوب لا كند وطرف وشريك موحد داخل الدولة ولا كدولة مستقله .

لا فرق بين من يرفع شعار الوحده او الموت وبين من يرفع شعار الستة اقاليم او الموت .

هادي وبن دغر من ساسة الجنوب ولهم ارتباطهم الوثيق بالمشهد السياسي والحل السياسي لهذا ومهما كان الخلاف معهم الا اننا نتمنى ان يراجعوا سياستهم وان يكونوا مع اخوانهم وقضيتهم وهذا لا يعني ان يكونوا ضد الشمال لان قضية الجنوب لا تسهدف الشمال بل ان حلها هو من اهم متطلبات استقرار الشمال .

لا مجال ولا طريق امام الجنوبيين الا في حل خلافاتهم والاتجاه بصدق نحو حل قضيتهم والانتصار لها ومن يعمل خلاف ذلك سيفشل ويضع نفسه بمواجهة فاشله .

/ نبيل عبدالله

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