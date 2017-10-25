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اخبار المحافظات

بن دغر يصل الليلة إلى الرياض للتوقيع مع هادي على قرارات تستهدف قيادات جنوبية

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شبوه برس - خاص - الرياض
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 11:45 مساءً

 

وصل مساء اليوم إلى مدينة الرياض أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني للقاء مع الرئيس عبدربه منصور هادي .

 

وعلم من مصادر مطلعة في أوساط السلطة الشرعية اليمنية أن دغر الذي فشل في تحسين الخدمات في عدنودفع رواتب الموظفين , قدم بهدف التوقيع على عدد من القرارات الرئاسية التي تستهدف عدد من الوزراء والقادة الجنوبيين المحسوبين على المجلس الإنتقالي الجنوبي والمتبنين لقضية شعب الجنوب .

 

رافق بن دغر نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر، ووزير الدولة صلاح الصيادي، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور، وعضوي مجلس القضاء الاعلى فهيم عبدالله محسن، وقاهر مصطفى علي، ووكيل وزارة النفط والمعادن شوقي المخلافي

 

 

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