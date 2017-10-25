أبرز صحفيي أبين : محافظتنا تعاني من الغبن والتهميش من قبل أبنائها وأبرزهم ‘‘هادي وبن عرب‘‘

قال أحد أبرز الصحفيين في محافظة أبين أن محافظته أبين ليست مستهدفة، وهادي راضٍ عن ما يحصل لها، اذا كان هناك من يحاسب على ما تعاني من غبن فهم المحسوبون على أبين وليس أحد غيرهم وفي طليعتهم هادي وبن عرب.

وقال الناشر والصحفي "صالح أبو غودل" في منشور رصده موقع "شبوه برس" ردا على الحملة الاعلامية التي يتبناها موالون لجلال هادي ولبن عرب والعيسي والميسري وبقية أزلامهم في وسائل التواصل الآجتماعي المكرسة لمهاجمة المجلس الإنتقالي الجنوبي وأحمد بن بريك : أنهم ورب الكعبة لا يدافعون عن أبين بل يستخدمون أبين في خصامهم ضد اي مشروع جنوبي، تحدث الكثير عن تصريحات بن بريك وأستغلها البعض استغلالا رخيصاً ضد أبين والمجلس الانتقالي الجنوبي..

أقول للفئة الخبيثة المعادية المعروفة شخوصها واحزابها وتكتلاتها "أبين هي قلب الجنوب"، وما تتعرض له المحافظة ليس وليد اللحظة بل منذ العام 1993م، والجميع يعرف ذلك جيداً.

كان الأحرى بهؤلاء "ان يطالبوا الرئيس هادي بإنصاف أبين ولو من باب النكاية بالمجلس الانتقالي الجنوبي"، ليس لأنه أبن أبين ولكن لأنه رئيس على كل "الجمهورية اليمنية".

فلنعتبر تصريحات بن بريك استهدافا لأبين، او ان بن بريك قال ذلك بناء على تعليمات من دولة معادية مثلاً.. اليس الأجدر برجال أبين في الحكومة الشرعية ان ينتصروا لأبين ويدافعون عن رجالها الذين يقتلون دون اي ذنب.. لماذا كل أبيني يعاني الخذلان، من قبل حكومة رئيسها من أبين.

دعونا نعود قليلا إلى الوراء "في العام 2011م، اسقط صالح أبين نكاية بهادي الذي خلفه في الحكم، وكانت العاصمة زنجبار وجعار خالية من السكان بعد ان تم تهجير أبناء المحافظة، في ابشع عملية تهجير في تاريخ الجنوب، لم يحرك ذلك ساكنا لدى هادي وشلته.

عانت أبين وقبائل أهل فضل وباكازم ويافع (سرار ورصد) الأمرين جراء الحصار المفروض على مناطقهم، فإذا انت من شقرة ولديك عمل في عدن، فأن عليك الذهاب في رحلة مكوكية من شقرة إلى لودر ثم مكيراس فالبيضاء ويافع ولحج إلى ان تصل عدن.

جراء تلك المعاناة، اعتزم الكثير من ابناء قبائل أهل فضل بقيادة الشهيد البطل الشيخ عبدالمنعم النخعي ومعه من خيرة رجال أهل فضل للتحرير أبين من قوات مقولة وعناصر الحرس الجمهوري التابعة لصالح، وهادي في الحكم (رئيس اليمن)، لتحرير أبين وفك الحصار عنها، حين علمت صنعاء بتحرك القبائل اقلعت طائرة عسكرية يمنية (وهادي رئيس خلي بالك) وبدلا من ان تقصف تلك العناصر المسلحة قصفت قبائل أبين على مشارف وادي حسان، وحصل الذي حصل.

تحركت تلك العناصر بعد ذلك لاحتلال لودر في "مسرحية همجية، هدفها عزل قبائل عن بعضها البعض حتى لا تقوم لهم قائمة" ولأن لودر قد عانت الأمرين من عملية تهجير سابقة، أعلن رجالها بانهم سوف يدافعون عن المدينة ضد اي عدوان قادم "وانخرطت القبائل في معركة الكرامة للدفاع عن لودر وقدمت في سبيل ذلك نحو 500 شهيد وجريح"، يومها قال الدكتور محمد عباس العوذلي (رحمه الله) "لودر أول مدينة في العالم يخوض أهلها معركة ميدانية ضد القاعدة".

شعر أهالي لودر انه لا سبيل امامهم الا حماية أرضهم من اي عدوان، وتطورت تجربة اللجان الشعبية وتمددت الى أبين ووصلت إلى شبوة، لكن حين طالب قادة اللجان الشعبية وزارة الدفاع والرئيس هادي بأن يرقم تلك القوة وتحويلها إلى قوة أمنية رسمية، سأل هادي "كم عدد اعضاء الحراك في اللجان الشعبية"، قال له أحد قيادات اللجان الشعبية مقللا "60 % تقريبا".. اجاب ما في داعي نبني جيش جنوبي يتمرد علينا بكرة.. يومها عادت قيادات اللجان من صنعاء تجر الخيبة.

وخلال العام الماضي والعام الحالي، أطلقت عمليات عسكرية لتأمين أبين بدعم من التحالف العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا، عملت بعض الأطراف النافذة في الحكومة الشرعية على افشال تلك العمليات، إلى أن تم تكليف العميد منير اليافعي لتنفيذ مهمة أمنية رسمت لها خطة أخرى الهدف منها تأمين أبين وحماية رجالها الذين يقتلون كل يوم، الا ان الكثير من الاطراف المعادية على الدوام للجنوب، لا تزال تواصل مسلسل الانتقام، وما حصل ويحصل في مودية حاليا دليل على صحة ما اقول.

لنفترض ان بن بريك استهدف أبين او ان المجلس الانتقالي الجنوبي اسس لاستهدف أبين، لماذا لم يقم هادي الرئيس باحتضان أبناء أبين حتى من باب النكاية بالمجلس الانتقالي.. لن يفعل.. لأسباب كثيرة؟.

أبين ليست مستهدفة، وهادي راضٍ عن ما يحصل لها، اذا كان هناك من يحاسب على ما تعاني من غبن فهم المحسوبون على أبين وليس أحد غيرهم وفي طليعتهم هادي وبن عرب.

لكن على كل الأحوال، نؤكد "لا تستطيع اي قوة ان تنال من أبين، فأبين على مدى التاريخ تنصر من ينصرها، لكن لا احد يستطيع ان يهزمها".

أبين رقم صعب تجاوزه، ومن يحلم بأنه يستطيع تجاوز أبين فهو واهم ومجنون.

أبين رغم كل ما تتعرض له الا انها سوف تنهض أكثر قوة، فأبين هي قائمة طويلة من الرجال الاشداء، هي قائمة طويلة من الشهداء من سالمين مرورا بمدرم وعلي ناصر هادي وعلي الصمدي وحسين الوحيشي، وعبدالمنعم النخعي، وتوفيق حوس، وقائمة طويلة طويلة جدا.

رحم الله الشهداء واعان الله أهل أبين على الحروب التي تشن ضدهم.

#صالح_أبوعوذل

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