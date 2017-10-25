لا تزايدوا على أبين من اجل يستمر فسادكم

أمور عجيبة تحصل فعلاً ..

شوفوا من الآخر محد همش ابين ولا اساء لها ولا ضيعها وادخلها في دوامة إلا ابنائها الموجودين في السلطة، فضلوا مصالحهم على مصالح المساكين من ابناء ابين، واختزلوا ابين بكامل مديرياتها ومناطقها بوظائفهم ومصالحهم ..

من يقول لكم غير هذا الكلام يكذب عليكم ..

أيش قدم مسؤولي ابين لها منذُ العام 1994 وهم يتولون اعلى المناصب في الدولة .

كم عدد المدارس التي بنوها كم عدد السدود والحواجز التي عملوها، كم عدد المستشفيات .

لم يقدموا لها شي يذكر غير القتل والموت والدم والتشريد والنزوح ولمتاجرة بكل تلك الآلم ..

أبين تدفع الثمن صحيح مثلها مثل باقي المحافظات الجنوبية ولكن وجعها اكبر بسبب المنافقين واصحاب المصالح من ابنائها .

لا تزايدوا على ابين من اجل يستمر فسادكم ابين جنوبية وهي جزء من الجسد الجنوبي وما يصيبها يصيب الجسد الجنوبي كله وهذا هو الواقع ..

ليتكم تأخذوا دروس وعبر من حادثة احباط الهجوم الانتحاري على قوات الامن في موديه واختلاط الدماء الجنوبية هناك من اجل اعادة الاعتبار لهذه المحافظة .

هويتي " أبيني " في شهادة ميلادي وفي كل شهادات الدراسة من صف اول ابتدائي الى الماجستير وكذلك جواز سفري وكل وثائقي ..

ابين لكل ابنائها ومن يدافع على أبين بشكل حقيقي هم المظلومين وليس اصحاب المصالح .

#ياسر_اليافعي

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