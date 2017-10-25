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اخبار المحافظات

المخلوع صالح: هادي وعلي محسن وبن دغر بضاعتي وخبزي وعجيني

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شبوه برس - خاص - اليمن
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 10:56 مساءً

 

قال الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أن التحالف العربي سيفشل بمهامه لكون رجال الشرعية التي يركن عليهم التحالف هم رجال صالح حسب قوله.

وقال صالح في خطاب وجه كثير منه لمبعوث الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ ان على البمعوث ان يفهم ان شخصيات مثل الرئيس هادي ورئيس حكومة الشرعية احمد عبيد بن دغر ونائب الرئيس الشرعية الجنرال علي محسن الاحمر هم معه ويتحركون بمعرفته مؤكدا أنهم بضاعته.

 

وأضف صالح في لقاء مع مشائخ وأعيان ووجهاء وقيادات حزب المؤتمر وأعضاء مجلس النواب بالمديريات الغربية لمحافظة صنعاء موجها حديثه لولد الشيخ :"عندما تعلن بصراحة انك مبعوث اممي تحمل مشروعاً من الأمم المتحدة من مجلس الأمن حول حل القضية اليمنية السعودية، لا توجد قضية يمنية يمنية".

 

واكمل صالح قائلا:"احنا اتركونا واحنا عنسد.. لاتخافوا عنسد احنا وبن دغر وعنسد احنا والدنبوع عنسد احنا وعلي محسن.. هذا لا تخافوا هم بضاعتي هم بضاعتي وخبزي وعجيني افهموا .. افهموا مارضيتوا تقرأوا ولا قريتوا مابين السطور، افهموا هؤلاء بضاعة صالح بضاعة عفاش ايش تشتو..؟؟ هؤلاء بضاعتي انا انا، لا تخيّل لهم بارق ويركنوكم".

 

وأردف صالح "يحلبوكم وما عيفعلو لكم شيء، والله مايدوها شبر لا في نهم ولا في صرواح ولا في ميدي ولا في الجوف ولا في تعز ولا في الصلو ولا في الضالع ولا في شبوة ولا بيدوها شبر واحد هم عارفين هم مقتنعين إنهم مايشتوش يتحركوا لأنهم يشتو يحلبوكم، لأنه لو قد تحركوا وحققوا أي انتصارات خلاص ماعد فيه من وين عيحلبوكم فهم جالسين من اجل الزلط يحلبوكم".

 

واثارت تصريحات صالح موجه من التساؤلات خصوصا مع عجز قوات الشرعية عن التقدم في نهم وصرواح وميدي.

 

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