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اللواء الزبيدي : قوات النخبة ستحرر ‘‘وادي حضرموت‘‘.. و الجنوب القادم سيكون فيدرالي

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 06:19 مساءً

 

قال اللواء عيدروس الزبيدي ان قوات النخبة الحضرمية ستسيطر على كامل تراب حضرموت، بما فيها مناطق الوادي .

 

وأضاف في كلمته التي القاها باللقاء الموسع مع منظمات المجتمع المدني بحضرموت ان حضرموت كانت دولة في الماضي وستبقى دولة في المستقبل بأذن الله .

 

وأضاف باركنا خطوة تأسيس مؤتمر حضرموت الجامع ومازلنا نبارك وسنحافظ عليه كما حافظنا على حداقه اعيننا، وجنوب بدون حضرموت ليس جنوب، نحن أقوياء في الجنوب بحضرموت التاريخ والحضارة، فلا يستطيع أي احد تجاهل حضرموت اياً كان .

 

وقال ان المجلس الانتقالي وجد ليستعيد دولة الجنوب، ويمثل شعب الجنوب، ومن هذه اللحظة لن نترك مجال للمتاجرين باسم الجنوب ممن لا ينتمون للحراك ولا شعب الجنوب لا من قريب ولا من بعيد .

 

ووجه خلال كلمته تحية خاصة لقوات النخبة الحضرمية، كجيش لأبناء حضرموت لحماية أبناء المحافظة وثرواتها وقيادتها .

 

وأضاف: نحن نتطلع الى ان تكون هناك دولة فدرالية وكل محافظة تحكم نفسها وحضرموت قلب جنوب وستكون كما يريد أبنائها ولا يوجد لدينا أي مشكلة في ذلك .

في ختام كلمته دعا أبناء حضرموت الى الوقوف الى جانب محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني .

 

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