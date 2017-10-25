نقطة الرباط تفشل إدخال جهاز لتحديد الأهداف العسكرية في البحر

كشف مسؤول أمني لـ«الأيام» أمس الثلاثاء إن نقطة الرباط المركزية عند المدخل الشمالي للعاصمة عدن أحبطوا محاولة إدخال جهاز إستخباراتي لكشف الأهداف العسكرية في البحر.

وصرح لـ«الأيام» المقدم كمال الحالمي قائد كتيبة الاحتياط الثانية التابعة للحزام الأمني وقائد نقطة الرباط المركزية بأن جنود النقطة القوا أمس الاول القبض على سائق سيارة (دينا) تحمل على متنها جهاز لكشف الأهداف في عمق البحر.

وقال الحالمي "إن جنود النقطة أوقفوا سائقاً ينتمي لإحدى المحافظات الشمالية حيث اشتبهوا بحمولة سيارته والتي كانت تحتوي على أدوات منزلية وأثناء التفتيش عثروا بداخلها على جهاز خطير يستخدم لتحديد الأهداف العسكرية والمدنية في عمق البحر".

كما أشار الحالمي الى أن الجنود عثروا مع السائق على معدات كاملة للغوص في البحر، تحتوي على (نظارة غوص، وأنبوب تنفس، وزعانف، وحزام أوزان، ومنظم للهواء)، بالإضافة إلى عدة أدوات تسهل عملية الغوص البحري".

وكشف قائد كتيبة الاحتياط قائد نقطة الرباط أن "الجهاز الذي أحبط جنود النقطة إدخاله إلى العاصمة عدن هو من صنع أميركي وتنتجه شركة (GARMIN)، ووظيفته تحديد أماكن وجود السفن، وكشف الممرات البحرية، ورسم الخرائط البحرية بدقة".

وحول كيفية أستخدام الجهاز المضبوط أوضح الحالمي أن "الغواص الاستخباراتي، الذي يحدد هدفه العسكري أو المدني المهم من خلال جمع المعلومات قبل نزوله إلى البحر، يحتاج إلى السباحة نحو العمق لمسافات طويلة حتى يبتعد عن الأنظار .. ذلك الجهد الذي يبذله الغواص من أجل السباحة يتطلب منه التدقيق بتحديد موقع الهدف عبر العين المجردة قبل تحديدها بدقة متناهية عبر نظام الـ (GPS)، وهي العملية التي تتم عبر الجهاز (الاستخباراتي) المضبوط مع المشتبه به".

ولفت الحالمي إلى أن "هذا الجهاز الذكي يتصل مباشرة مع الأقمار الاصطناعية من خلال أنظمة إلكترونية دقيقة تستخدمها الجيوش ضد الدول، من أجل تفجير تلك الأهداف، سواء عبر صواريخ بعيدة المدى موجهة عبر الليزر، أو قنابل ذكية يتم إطلاقها نحو الهدف بعد إدخال الإحداثيات السرية فيها".

وأشاد القائد كمال الحالمي بـ"يقظة جنود نقطة الرباط، وسرعة البديهة التي يتمتعون بها"، شاكراً إياهم على تدقيقهم أثناء التفتيش عند الاشتباه بالأشخاص المريبين، والذي يأتي انطلاقاً من حرصهم على أمن العاصمة عدن ومواطنيها".

يُذكر أن الشركة المصنعة لجهاز الـ(GARMIN) متخصصة بتطوير أنظمة الملاحة، وتقديم خدمة شركات الطيران، كما أنها تقوم بتصنيع التكنولوجيات البحرية لنظام تحديد المواقع العالمية.

ومن خصائص الجهاز المضبوط تحديد المواقع بدقة متناهية وعرضها على خرائط عالية الوضوح ملتقطة عبر الاقمار الصناعية وعرض خرائط ثلاثية الأبعاد فوق وتحت مستوى الماء وتوجيه اوتوماتيكي الى الهدف من خلال المعطيات لتحديد المسارات التي من الواجب اتباعها للوصول الى الهدف ورسم الخرائط الدقيقة والتعامل مع اجهزة السونار (رادار) ومتابعة مواقع السفن المستهدفة وتحديد درجة حرارة ماء البحر.

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