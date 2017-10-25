بدء الكرنفال الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمكلا (صور)
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شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 04:56 مساءً
بدأ قبل قليل كرنفال شعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدية المكلا عاصمة محافظة حضرموت.
وبدأ الكرنفال بحضور رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي وجموع غفيرة من المواطنين.
وتشارك في الكرنفال بعض الفرق الشعبية لاحياء الفقرات الفنية في الحفل.
وكان رئيس واعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي وصلوا مساء أمس الثلاثاء الى مدينة المكلا لتدشين فرع المجلس بالمدينة.
علاء النخعي
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