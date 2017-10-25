رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يوجه كلمة تاريخية لأبناء حضرموت ‘‘النص كاملا‘‘ وجه رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي القائد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم كلمة تاريخية لأبناء حضرموت، أكد فيها على حقهم بالتعبير عن إرادتهم وانتزاع حقوقهم وبسط سيطرتهم على أرضهم، كما وجه الشكر والتقدير لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية

نقطة الرباط تفشل إدخال جهاز لتحديد الأهداف العسكرية في البحر كشف مسؤول أمني لـ«الأيام» أمس الثلاثاء إن نقطة الرباط المركزية عند المدخل الشمالي للعاصمة عدن أحبطوا محاولة إدخال جهاز إستخباراتي لكشف الأهداف العسكرية في البحر. وصرح لـ«الأيام» المقدم كمال الحالمي قائد كتيبة الاحتياط الثانية التابعة للحزام الأمني

بدء الكرنفال الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمكلا (صور) بدأ قبل قليل كرنفال شعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدية المكلا عاصمة محافظة حضرموت. وبدأ الكرنفال بحضور رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي وجموع غفيرة من المواطنين. وتشارك في الكرنفال بعض الفرق الشعبية لاحياء الفقرات الفنية في الحفل. وكان رئيس واعضاء من المجلس

ردفان تفقد اربعة من ابناءها في المخا ومودية نعت ردفان أمس أربعة شهداء من أبناء المديرية استشهدوا في جبهات المخا ومودية خلال اليومين الماضيين، حيث استشهد ثلاثة من الشهداء أمس إثر حادث انقلاب طقم في جبهة المخا هم (الشهيد محسن حسين الحيمدي القطيبي من أبناء دبسان، والشهيد عبد الله راجح فرج من أبناء منطقة حسي مديرية