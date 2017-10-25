منذ
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يوجه كلمة تاريخية لأبناء حضرموت ‘‘النص كاملا‘‘
  وجه رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي القائد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم كلمة تاريخية لأبناء حضرموت، أكد فيها على حقهم بالتعبير عن إرادتهم وانتزاع حقوقهم وبسط سيطرتهم على أرضهم، كما وجه الشكر والتقدير لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية
منذ 16 دقيقه
نقطة الرباط تفشل إدخال جهاز لتحديد الأهداف العسكرية في البحر
  كشف مسؤول أمني لـ«الأيام» أمس الثلاثاء إن نقطة الرباط المركزية عند المدخل الشمالي للعاصمة عدن أحبطوا محاولة إدخال جهاز إستخباراتي لكشف الأهداف العسكرية في البحر.   وصرح لـ«الأيام» المقدم كمال الحالمي قائد كتيبة الاحتياط الثانية التابعة للحزام الأمني
منذ 19 دقيقه
بدء الكرنفال الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمكلا (صور)
  بدأ قبل قليل كرنفال شعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدية المكلا عاصمة محافظة حضرموت. وبدأ الكرنفال بحضور رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي وجموع غفيرة من المواطنين.   وتشارك في الكرنفال بعض الفرق الشعبية لاحياء الفقرات الفنية في الحفل. وكان رئيس واعضاء من المجلس
منذ 5 ساعات و 22 دقيقه
ردفان تفقد اربعة من ابناءها في المخا ومودية
  نعت ردفان أمس أربعة شهداء من أبناء المديرية استشهدوا في جبهات المخا ومودية خلال اليومين الماضيين، حيث استشهد ثلاثة من الشهداء أمس إثر حادث انقلاب طقم في جبهة المخا هم (الشهيد محسن حسين الحيمدي القطيبي من أبناء دبسان، والشهيد عبد الله راجح فرج من أبناء منطقة حسي مديرية
منذ 5 ساعات و 25 دقيقه
عندما تشبعك الصحافة سياسة مغلوطة
  الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالبا ما تكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أو الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية وغيرها.   والصحافة المعاصرة ـ وفي ظل التقدم العلمي
الرئيسية اخبار المحافظات بدء الكرنفال الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمكلا (صور)
اخبار المحافظات

بدء الكرنفال الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمكلا (صور)

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 04:56 مساءً

 

بدأ قبل قليل كرنفال شعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدية المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وبدأ الكرنفال بحضور رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي وجموع غفيرة من المواطنين.

 

وتشارك في الكرنفال بعض الفرق الشعبية لاحياء الفقرات الفنية في الحفل.

وكان رئيس واعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي وصلوا مساء أمس الثلاثاء الى مدينة المكلا لتدشين فرع المجلس بالمدينة.

علاء النخعي

 

 

 

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة