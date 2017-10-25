ردفان تفقد اربعة من ابناءها في المخا ومودية

نعت ردفان أمس أربعة شهداء من أبناء المديرية استشهدوا في جبهات المخا ومودية خلال اليومين الماضيين، حيث استشهد ثلاثة من الشهداء أمس إثر حادث انقلاب طقم في جبهة المخا هم (الشهيد محسن حسين الحيمدي القطيبي من أبناء دبسان، والشهيد عبد الله راجح فرج من أبناء منطقة حسي مديرية حبيل جبر بردفان، والشهيد فارس ثابت محمد قاسم) الذين استشهدوا أثناء تواجدهم للقتال ضد القوات الحوثية في جبهة المخا.

واستشهد الشهيد الرابع الشاب صدام حسين معوضة القطيبي أحد أبناء منطقة عقيبة ردفان في التفجير الإرهابي الذي أستهدف تجمعًا عسكريًا في معسكر أمني في مديرية مودية محافظة أبين أول امس.

وتنتظر ردفان وصول جثامين شهداء المخا الثلاثة لتشييعهم بعد أن كانت شيعت أمس جثمان شهيد تفجير مودية في مقبرة حمراء الجدعاء بردفان لينضموا إلى قافلة شهداء ردفان الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه وإستقراره.

تجدر الاشارة الى أن حادث انقلاب الطقم خلف عددًا من الجرحى في جبهة المخا.

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