بأمر علي محسن المنطقة العسكرية بسيئون تعرقل إستيعاب أفراد من النخبة الحضرمية

ذكرت مصادر عسكرية رفيعة لـ«الأيام» أمس الثلاثاء إن المشاورات والتفاهمات التي تزعمها قائد المنطقة العسكرية الثانية محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني وقيادة المنطقة العسكرية الاولى (الوادي) الاسبوع الماضي خرجت باتفاق اولي بأن تستوعب العسكرية الاولى مجموعة افراد قوات النخبة الحضرمية التابعة للواء الاحقاف التابعين للعسكرية الثانية.

وأضافت المصادر "لكن اتفاق الاستيعاب تم عرقلته بعد أيام من ابرامه وذلك بتوجيهات واوامر من قبل نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الاحمر الذي سارع وتوجه الى الوديعة لهذا الخصوص واستدعاء سلطات وادي حضرموت المدنية وقيادة المنطقة العسكرية الاولى.

وكشفت المصادر إن الاحمر برر رفضه تنفيذ الأتفاق الى ضرورة تنفيذ الاتفاق كذلك في المنطقة العسكرية الثانية .. ونقلت المصادر القول الأحمر الى مسؤولين في الاجتماع ان قوات النخبة الحضرمية هي من وحدات الجيش الوطني السيادي ولا ترغب المنطقة الاولى بإستيعابها ولو بعدد محدود.

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