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أستاذ جامعي يمني : سنحرق الجنوب إذا قرر الانفصال ولتذهب السعودية والإمارات إلى الجحيم...

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شبوه برس - خاص - اليمن
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 11:28 صباحاً

 

 قال الأكاديمي اليمني الشمالي، عبدالباقي شمسان، استاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، إن الجنوب سيندم على مطالبته بالانفصال وسيدفع الثمن غاليا بمعارك طاحنة يتم الإعداد لها لتدور على أرضه، متوعداً بقذف السعودية والإمارات إلى الجحيم. شمسان الذي ظهر ينبح في برنامج المساء اليمني الذي بثته قناة بلقيس الإخوانية التابعة لتوكل كرمان الممولة من تركيا، الأربعاء، إدعاء بان تعز هي العمق الاستراتيجي والديمغرافي لعدن، زاعماً أنها غير عاجزة عن الدفاع عن أرضها.  وقال في الحلقة التي حملت عنوان (معركة تعز وأسباب تأخير التحرير)، إن هناك من يتأمر على تعز لإنهاكها بمعارك عبثية، مطالبا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بفصلها عن القطاع الرابع الذي ألحقت به بغرض تدميرها.ودعا إلى جعل أبناء تعز يديرون معاركهم بأنفسهم، متهماً التحالف بأنه غذاء الحوثيين بـ 60 مليون دولار، وجعلهم يقيمون عرض عسكري ضخم في المدينة.ووصف شمسان السعودية والإمارات بأنها دول “المكر العربي”، وقال لم نعد نريد هؤلاء (الدولتين) في أرضنا، فمنذ ثلاث سنوات وشعبنا يموت وتؤجل المعارك حتى تأثيث الانفصال وتدمير تعز. وتابع البلد مشتظي ويعاني جوع وكوليرا ومرض و”التحالف” يمنع السلطة الشرعية من العودة ويمنع صرف المرتبات، معتبراً أن هادي لو كان يمتلك ذرة نخوة وطنية لإعلان طرد الإمارات من التحالف واليمن. وأضاف نحن مستعدين لمواجهة الحوثيين والاماراتيين والحراكيين، مدعياً بأنه ليس من حق الجنوبيين فك الارتباط لأنه يوجد 20 مليون مواطن شمالي سيتضرروا وقال إنه لا توجد قضية جنوبية توجد قضية يمنية، ولتذهب السعودية والامارات للجحيم.   كتاب ونشطاء جنوبيين شكروا شمسان على الصراحة التي بلغت حد الوقاحة التي ظهر بها على قناة تلفزيونية فضائية تدعي أنها محترمة، ليثبت للجنوبيين للمرة المليون أن العقلية الشمالية السلطوية والنخبوية والمثقفة والواعية ناصبهم العداء وتعتبرهم مجرد غنيمة لن يتنازلوا عنها لأنها بمثابة ملك خاص بهم، مؤكدين بأن المقاومة والشعب الجنوبي على استعداد تام للتصدي لأي قوات شمالية تحاول أن تتعدى الحدود، وان الشيولات جاهزة لتجميع جثثهم وتكرار مشاهد دفنهم بالعشرات كما حدث في غزوتهم الثانية للجنوب في 2015. واستغربوا عدم تحلي مذيع القناة بالحيادية المهنية وترك البرنامج للإخوان شمسان ليصدر فحيح الأفاعي ويتلفظ بألفاظ لا تليق بإنسان عاقل فما بالك بمن يدعي بأنه إنسان مثقف واكاديمي يتحدث مباشرة وعلى والهواء، مشددين على ضرورة تحديد السعودية موقف واضح من الأخوان المسلمين الذين تأويهم ويستخدموا المنابر الإعلامية لمهاجمة التحالف ودولة الإمارات، والإساءة للمقاومة الجنوبية، تنفيذاً لأجندة قطر وإيران في المنطقة.

 

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