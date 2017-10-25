حدث في مثل اليوم في شبوه قبل 4 سنوات بحضور قاسم الزبيدي

في هذا اليوم العظيم من تاريخ عزان وشبوة سوف اكشف لكم سر من ارشيف المقاومة الجنوبية شبوة

العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الجنوبية في شبوة في منطقة النشيمة النفطية في العام 2013 والتي اوقعت العشرات مابين قتيل وجريح بصفوف جنود الاحتلال كانت بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وبرفقته 30 بطل من ابطال المقاومة الجنوبيه شبوة

كما ان الرئيس القائد عيدروس الزبيدي كان المشرف على المعسكر الذي اقامته المقاومة الجنوبية شبوة في جبل كدور

هذه واحدة من عشرات البطولات التي جمعت الرئيس القائد عيدروس الزبيدي مع ابناء شبوة

ناصرالبابكري

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