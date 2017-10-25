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اخبار المحافظات

حدث في مثل اليوم في شبوه قبل 4 سنوات بحضور قاسم الزبيدي

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شبوه برس - خاص - عزان مديرية ميفعه شبوه
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 11:24 صباحاً

 

في هذا اليوم العظيم من تاريخ عزان وشبوة سوف اكشف لكم سر من ارشيف المقاومة الجنوبية شبوة

 

العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الجنوبية في شبوة في  منطقة النشيمة النفطية في العام 2013  والتي اوقعت العشرات مابين قتيل وجريح  بصفوف جنود الاحتلال كانت بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وبرفقته 30 بطل من ابطال المقاومة الجنوبيه شبوة

 

كما ان الرئيس القائد عيدروس الزبيدي كان المشرف على المعسكر الذي اقامته المقاومة الجنوبية شبوة  في جبل كدور

 

هذه واحدة من عشرات البطولات  التي جمعت الرئيس القائد عيدروس الزبيدي مع ابناء شبوة

 

ناصرالبابكري

 

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