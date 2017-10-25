قيادس جنوبي : من عزان المجلس الإنتقالي يوجه رسالتان للداخل والخارج

قال سياسي جنوبي أن قيادة المجلس الانتقالي للجنوب أطلقت من مدينة عزان رسالتين.. رسالة للداخل أننا شعب أصيل ، شعب وهوية وتاريخ.. شعب متصالح ومتسامح ، رسالة تقول للمتربصين بقضيتنا لن تمزقونا وايادينا متشابكة.

وقال عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي "لطفي شطارة في منشور تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه : رسالة المجلس من عزان شبوة للخارج ، أن الجنوبيين يرفضون مؤامرة تمزيقة وتقطيع أوصاله بأسم مشروع الستة الأقاليم .. أن الجنوبيين شركاء حقيقيين مع دول الإقليم والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب ، فهذه عزان التي جعل منها نظام صنعاء وكرا للإرهاب على مدى سنوات طويلة ، ها هي عزان قد تحررت من هذه الآفة بدعم التحالف وإرادة أبناء شبوة أنفسهم.. رسالة ستعززها غدا ان شاء الله رسالة حضرموت التي ننتظر غدا من عاصمتها المكلا إشهار القيادة المحلية للمجلس الانتقالي

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