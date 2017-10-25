صحفي سويسري يتمنى حضور يوم استقلال الجنوب

التقيت بالأمس بصحفي سويسري أربعيني وكان جل حديثنا عن جنوب اليمن وتطورات الأحداث هناك. وفي سياق الحديث عن جهود مكافحة الإرهاب والنجاحات الكبيرة التي حققتها القوات الأمنية الجنوبية هناك. بادرني بالسؤال مستغربا : لماذا لا يتم نسخ هذه التجربة في البلدان الأخرى؟؟

قلت له: عندما تولى إدارة كل بلد لشعبها وأهلها وتتوافق مع طموحاتهم .. عندها يمكن استنساخ هذه التجربة بنجاح. لأن التنظيمات الإرهابية لا تعمل بمعزل عن أنظمة الفساد وأجهزة استخبارات الدول المستفيدة من نشر التطرف وصناعة الإرهاب.

هز رأسه مبتسما : لذلك نجحتم .. واختتم حديثه قائلا بلهجة سويسرية: يسعدني ويشرفني أن تدعوني لكي أشهد معكم اللحظة التاريخية التي يتمناها شعب جنوب اليمن. " لحظة إعلان استقلال بلدكم"

وعدته بذلك ، وقد سرحت في تخيل نشوة هذه اللحظة وإيقاعها وعظمتها....

#إياد_الشعيبي

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