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ما الذي يريده حمود الهتار من أمن الجنوب ودماء أبطاله بحضور قناة الجزيرة

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شبوه برس - متابعات - اليمن
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 09:13 صباحاً

 

يطرح المراقب سؤالا عن تصرفات المسئولين اليمنيين بصفى عامة وعن الحركات التي يقوم رئيس المحكمة العليا في اليمن القاضي "حمود الهتار" خاصة للتشويش والتأثير على أجهزة الأمن في عدن ومواجهتها للإرهاب وعناصره المجرمة ودفع ثمنا لتحقيق الأمن في محافظة المئات من خيرة شبابه .

المحلل السياسي "حسين حنشي" قال منشور رصده موقع شبوه برس" ما الذي يريده الهتار في الجنوب وامننا يستشهد منه كل يوم ابطال جدد في معارك الكرامة لتطهير الجنوب من اتباع هؤلاء

 

حمود الهتار يدخل مقر القضاء بخورمكسر يتطاول على النائب العام ويطلب أن يكون ملف المعتقلين بيده ومعه طاقم تصوير قناة الجزيرة

الهتار طلب ملفات المعتقلين على تهم ارهابية وتقريبا هي نفس المهمة التي كان مكلف بها في نظام قوى الشمال اي مناصحة الارهابيين واخراجهم من السجون فهو كان رئيس هيئة المناصحة

مع العلم انه ليس من اختصاص للمحكمة العليا النظر في تلك القضايا قبل كل الاجراءات وطرق التقاضي الابتدائية والاستئنافية

 

 

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