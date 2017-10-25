افتتاح مقر المجلس في مدينة عزان رسالة قويه للخارج

افتتح مقر المجلس الانتقالي في مدينة عزان لان مدينة عزان لها وضعيه خاصه في شبوه ولانها كانت المعقل الرئيسي للقاعده وكانت العناصر الارهابيه تعبث بها وكذالك عزان تعتبر لأمريكا ودول كبرى صعبة المنال ومصنفه معقل للقاعده فأراد المجلس الانتقالي ايصال رساله للمجتمع الدولي ان مدينة عزان في ايدينا واننا نحن من حررها من الارهاب والقاعده ونحن من نحارب الارهاب وليس الشرعيه او غيرها وان الجنوب وشعبه ليس حاضنا للارهاب واننا في المجلس الانتقالي نستطيع ان نذهب ونحتفل ونحشد في اي مدينه جنوبيه ونحن من نتواجد على الارض ولسنا في الفنادق في الخارج بل على ارضنا ووسط شعبنا وبعد افتتاح مقر المجلس الانتقالي الجنوبي والاحتفال في عزان توجهت قيادات المجلس الانتقالي بعدها الى مدينة عتق في زياره قصيره للمدينه ويتقدمهم الرئيس اللواء عيدروس الزبيدي فهل وصلت الرساله ؟؟؟؟ .

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فهد الصالح العوذلي

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