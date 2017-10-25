الزبيدي في خطابة بـ شبوه يهاجم شرعية التباب ويصفها بـ”الاحتلال” ويعلن طرد الجيش البلسني من الجنوب

في هجوم غير مسبوق، شن رئيس المجلس الانتقالي " عيدروس الزبيدي اليوم الثلاثاء، هجوما غير مسبوقا على حكومة علي محسن وبن دغر واصفا اياها بالاحتلال

واعلن الزبيدي خلال افتتاح مقر المجلس في شبوة، رفضه القاطع لما وصفها بمحاولات إعادة تموضع أي وحدات عسكرية يمنية شمالية في شبوة أو في اي منطقه بالجنوب

وأكد وقوف المجلس إلى جانب مواجهة ما اسماه بـ" أي عدوان عسكري يمني" جديد على محافظة شبوة وغيرها من محافظات الجنوب

وحذر حكومة بن دغر المتلبسه من ما أطلق عليه " مغبة التمادي في إرهاق أبناء الجنوب بعبثها وإفسادها، مؤكدين أن التصعيد الشعبي ضد حكومة الإفساد والعبث سينطلق ليضع حد لكل صنوف الاستهتار والحرمان وقهر الرجال ولكل محاولات إعادة إنتاج "الاحتلال".

وقال انهم لن " لن يقفوا مكتوف الأيدي، وسيكون لهم القول الفصل في إيقاف ما اسماه بـ" عبث الحكومة الممنهج وإحباط مؤامرات التركيع الهادفة لإعادة فرض "الاحتلال ومنظومات الفساد والإفساد

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