منذ
صحفي سويسري يتمنى حضور يوم استقلال الجنوب
  التقيت بالأمس بصحفي سويسري أربعيني وكان جل حديثنا عن جنوب اليمن وتطورات الأحداث هناك. وفي سياق الحديث عن جهود مكافحة الإرهاب والنجاحات الكبيرة التي حققتها القوات الأمنية الجنوبية هناك. بادرني بالسؤال مستغربا : لماذا لا يتم نسخ هذه التجربة في البلدان الأخرى؟؟   قلت له:
منذ 7 دقائق
ما الذي يريده حمود الهتار من أمن الجنوب ودماء أبطاله بحضور قناة الجزيرة
  يطرح المراقب سؤالا عن تصرفات المسئولين اليمنيين بصفى عامة وعن الحركات التي يقوم رئيس المحكمة العليا في اليمن القاضي "حمود الهتار" خاصة للتشويش والتأثير على أجهزة الأمن في عدن ومواجهتها للإرهاب وعناصره المجرمة ودفع ثمنا لتحقيق الأمن في محافظة المئات من خيرة شبابه
منذ 17 دقيقه
افتتاح مقر المجلس في مدينة عزان رسالة قويه للخارج
  افتتح مقر المجلس الانتقالي في مدينة عزان لان مدينة عزان لها وضعيه خاصه في شبوه ولانها كانت المعقل الرئيسي للقاعده وكانت العناصر الارهابيه تعبث بها وكذالك عزان تعتبر لأمريكا ودول كبرى صعبة المنال ومصنفه معقل للقاعده فأراد المجلس الانتقالي ايصال رساله للمجتمع الدولي ان
منذ 30 دقيقه
الزبيدي في خطابة بـ شبوه يهاجم شرعية التباب ويصفها بـ”الاحتلال” ويعلن طرد الجيش البلسني من الجنوب
  في هجوم غير مسبوق، شن رئيس المجلس الانتقالي " عيدروس الزبيدي اليوم الثلاثاء، هجوما غير مسبوقا على حكومة علي محسن وبن دغر  واصفا اياها بالاحتلال واعلن الزبيدي خلال افتتاح مقر المجلس  في شبوة،  رفضه القاطع لما وصفها بمحاولات إعادة تموضع أي وحدات عسكرية يمنية
منذ 31 دقيقه
البخيتي : رأس صالح أينع وحان قطافه
  حذر الكاتب والسياسي علي البخيتي، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من قيام الحوثيين بتصفيته، في أي لحظة.   وقال البخيتي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إنه من الغباء أن يركن "صالح" على تطمينات "صالح الصماد" القيادي الحوثي، معتبرا إياه مجرد "كوز مركوز"، لا تأثير
الرئيسية اخبار المحافظات غارات لمقاتلات التحالف تدمير تعزيزات للمليشيا في عسيلان.
اخبار المحافظات

غارات لمقاتلات التحالف تدمير تعزيزات للمليشيا في عسيلان.

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عسيلان شبوه
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 08:46 صباحاً

 

تمكنت غارات لمقاتلات التحالف العربي المساندة للشرعية يوم أمس من تدمير تعزيزات كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية عسيلان غرب شبوه.

 

حيث شنت مقاتلات التحالف العربي ثلاث غارات جوية استهدفت تعزيزات لمليشيا الحوثي في مديرية عسيلان غرب شبوه ، نتج عنها تدمير طقم عسكري ومقتل كل من كان على متنه بالاضافة إلى تدمير مدفع ميداني تابع للمليشيا في محيط جبل شميس القريب من مدينة عسيلان,

 

وشهدت جبهة العكده والمحكمه مواجهات عنيفه بين قوت اللواء 19 مشاة والمليشيا الانقلابية إثر محاولات عدد من عناصر المليشيا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في العكده الرمليه جنوب عسيلان.

 

ونقل عن مصادر ميدانية تأكيدها أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من إفشال محاولة التسلل وإجبار المليشيا على التراجع بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

 

في السياق ذاته شهدت جبهة طوال السادة غرب مديرية عسيلان اشتباكات متقطعة وقصف مدفعي متبادل بين المقاومه الشعبيه من جهه والمليشيا من جهة أخرى.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة