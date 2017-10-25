غارات لمقاتلات التحالف تدمير تعزيزات للمليشيا في عسيلان.

تمكنت غارات لمقاتلات التحالف العربي المساندة للشرعية يوم أمس من تدمير تعزيزات كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية عسيلان غرب شبوه.

حيث شنت مقاتلات التحالف العربي ثلاث غارات جوية استهدفت تعزيزات لمليشيا الحوثي في مديرية عسيلان غرب شبوه ، نتج عنها تدمير طقم عسكري ومقتل كل من كان على متنه بالاضافة إلى تدمير مدفع ميداني تابع للمليشيا في محيط جبل شميس القريب من مدينة عسيلان,

وشهدت جبهة العكده والمحكمه مواجهات عنيفه بين قوت اللواء 19 مشاة والمليشيا الانقلابية إثر محاولات عدد من عناصر المليشيا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في العكده الرمليه جنوب عسيلان.

ونقل عن مصادر ميدانية تأكيدها أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من إفشال محاولة التسلل وإجبار المليشيا على التراجع بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

في السياق ذاته شهدت جبهة طوال السادة غرب مديرية عسيلان اشتباكات متقطعة وقصف مدفعي متبادل بين المقاومه الشعبيه من جهه والمليشيا من جهة أخرى.

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