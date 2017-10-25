قطع خدمة الإنترنت عن شبوه وحضرموت والمهرة لحجب نشاط المجلس الإنتقالي في المكلا

تم يوم أمس قطع خدمة الاتصالات الخاصة للإنترنت بشبكه دي سي ال الأرضية عن محافظات شبوة وحضرموت والمهره لتشويش وافشال تغطية أخبار المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أقام يوم أمس فعاليتين في محافظة شبوه منها فتح المقر الرئيسي للمجلس في العاصمة وتوجها بالمهرجان الكبير في مدينة عزان .

مختصون في مجال الإتصال تواصل معهم موقع "شبوه برس" لمعرفة أين حدث التعطيل للخدمة ولماذا في هذا التوقيت بالذات الذي سيشهد في مدينة المكلا ثاني مدن الجنوب الكبرى وعاصمة حضرموت فعالية كبرى للمجلس الإنتقالي فأجابوا أن هناك أياد رسمية فاسدة إتخذت قرار التعطيل للتشويش على حركة النضال السياسي الجنوبي وخدمة السياسة الرسمية لتطلعات شعب الجنوب حتى لا يشاهد الداخل والخارج حجم التجاوب والقبول الذي يحظى به المجلس الإنتقالي الجنوبي وقيادته لدى أبناء محافظة حضرموت .

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