منذ
قطع خدمة الإنترنت عن شبوه وحضرموت والمهرة لحجب نشاط المجلس الإنتقالي في المكلا
  تم يوم أمس قطع خدمة الاتصالات الخاصة للإنترنت بشبكه دي سي ال الأرضية عن محافظات شبوة وحضرموت والمهره لتشويش وافشال تغطية أخبار المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أقام يوم أمس فعاليتين في محافظة شبوه منها فتح المقر الرئيسي للمجلس في العاصمة وتوجها بالمهرجان الكبير في مدينة
منذ دقيقتان
القيادي الجنوبي ‘‘أحمد الربيزي‘‘ يعلن رده على كلمة اللواء بن بريك بشأن أبين !
  قال السياسي والكاتب الجنوبي " أحمد الربيزي " أنه لم يجد في ما قاله اللواء الركن أحمد سعيد البريك عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ما يسئ إلى محافظته الغالية ابين ولا لأبنائها مطلقا .   وقال "الربيزي" في رسالة اطلع عليه موقع "شبوه برس" وجهها إلى أبناء ردا على حملة إعلامية
منذ 22 دقيقه
الرئيس الزبيدي وعدد من قيادات المجلس الانتقالي يصلون المكلا بموكب غير مسبوق.
  وصل رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي القائد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي ومعه عدد من أعضاء المجلس، مساء اليوم، إلى محطته الثانية مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، في موكب ضخم وغير مسبوق ووسط استقبال شعبي كبير.   وجاء وصول القائد الزُبيدي وأعضاء هيئة رئاسة
منذ 33 دقيقه
لانا قبيلي حد ولا حد دولتي .. سلطاني من ملا كفي قروش !!
  هل أصبح مطلع هذا الزامل هو الشعار السائد في اليمن والجنوب ؟ يقال أن العطاء يؤدي إلى الولاء ثم يؤدي إلى الاستيلاء !! وهذا هو حالنا اليوم في الجنوب، الفرقة سائدة في الرأي، والانقسام في المواقف، والتباين في السياسة ،تمزقنا الخلافات، وتفرقنا المصالح والولاء آت وأصبحنا أجراء
منذ 34 دقيقه
القضية الجنوبية بأيد أمينة ....!
  القضية الجنوبية لا يمكن لأي تيار أن يمثلها إذا لم يكن مفوض شعبيا والضامن الوحيد هو الشعب الجنوبي فقط ومن يدعي أنه يمثل قضية الشعب دون تفويض شعبي فهو كاذب ومن يتعمد التواصل مع قيادات وجهات غير مفوضة شعبيا فهو يريد تعقيد الحلول أكثر مثلما حصل في مؤتمر الخوار بصنعاء
الرئيسية اخبار المحافظات القيادي الجنوبي ‘‘أحمد الربيزي‘‘ يعلن رده على كلمة اللواء بن بريك بشأن أبين !
اخبار المحافظات

القيادي الجنوبي ‘‘أحمد الربيزي‘‘ يعلن رده على كلمة اللواء بن بريك بشأن أبين !

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - أبين
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 07:41 صباحاً

 

قال السياسي والكاتب الجنوبي " أحمد الربيزي " أنه لم يجد في ما قاله اللواء الركن أحمد سعيد البريك عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ما يسئ إلى محافظته الغالية ابين ولا لأبنائها مطلقا .

 

وقال "الربيزي" في رسالة اطلع عليه موقع "شبوه برس" وجهها إلى أبناء ردا على حملة إعلامية ممولة رسميا لدق أسفين بين أبناء أبين وبقية أبناء الجنوب وتحريف حديث لعوض الإنتقالي أحمد بن بريك ما نصه :وانني هنا أعلنها للملا بأنني أضم صوتي إلى صوت القائد "اللواء بن بريك" في ما قاله "بان هؤلاء الإرهابيون سيندمون" ونؤكد نحن ابناء أبين المتضررين من الإرهاب أكثر من غيرنا أعني نحن من فقدنا اعزائنا واخوتنا ممن اغتالتهم أيادي الإرهاب بأن كلام القائد بن بريك كلام مسئول ونؤيده تماما.

 

كما نؤكد أن من روج بأن "بن بريك" استهدف أبين فإنه إنما ينطلق من أهداف سياسية خطيرة واجندة تهدف إلى إفشال الجنوب وثورته وتشكك بمصداقية القيادات الجنوبية التي منحها شعب الجنوب ثقته .

 

ونؤكد بأننا في أبين جزء من القوى الحية التي ترفض الإرهاب وتكافحه ليس على مستوى الوطن (الجنوب) الغالي فحسب بل على مستوى الإقليم والعالم .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة