القيادي الجنوبي ‘‘أحمد الربيزي‘‘ يعلن رده على كلمة اللواء بن بريك بشأن أبين !

قال السياسي والكاتب الجنوبي " أحمد الربيزي " أنه لم يجد في ما قاله اللواء الركن أحمد سعيد البريك عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ما يسئ إلى محافظته الغالية ابين ولا لأبنائها مطلقا .

وقال "الربيزي" في رسالة اطلع عليه موقع "شبوه برس" وجهها إلى أبناء ردا على حملة إعلامية ممولة رسميا لدق أسفين بين أبناء أبين وبقية أبناء الجنوب وتحريف حديث لعوض الإنتقالي أحمد بن بريك ما نصه :وانني هنا أعلنها للملا بأنني أضم صوتي إلى صوت القائد "اللواء بن بريك" في ما قاله "بان هؤلاء الإرهابيون سيندمون" ونؤكد نحن ابناء أبين المتضررين من الإرهاب أكثر من غيرنا أعني نحن من فقدنا اعزائنا واخوتنا ممن اغتالتهم أيادي الإرهاب بأن كلام القائد بن بريك كلام مسئول ونؤيده تماما.

كما نؤكد أن من روج بأن "بن بريك" استهدف أبين فإنه إنما ينطلق من أهداف سياسية خطيرة واجندة تهدف إلى إفشال الجنوب وثورته وتشكك بمصداقية القيادات الجنوبية التي منحها شعب الجنوب ثقته .

ونؤكد بأننا في أبين جزء من القوى الحية التي ترفض الإرهاب وتكافحه ليس على مستوى الوطن (الجنوب) الغالي فحسب بل على مستوى الإقليم والعالم .

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