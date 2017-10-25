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اخبار المحافظات

الرئيس الزبيدي وعدد من قيادات المجلس الانتقالي يصلون المكلا بموكب غير مسبوق.

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 07:22 صباحاً

 

وصل رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي القائد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي ومعه عدد من أعضاء المجلس، مساء اليوم، إلى محطته الثانية مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، في موكب ضخم وغير مسبوق ووسط استقبال شعبي كبير.

 

وجاء وصول القائد الزُبيدي وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي إلى المكلا، عقب زيارة محافظة شبوة وتدشين الجمعية الوطنية والقيادة المحلية للمجلس، وذلك في إطار برنامج زيارة قيادة المجلس الانتقالي التي تشمل عدد من محافظات الجنوب.

 

وشمل أعضاء المجلس المرافقين للواء الزُبيدي، كل من الشيخ صالح بن فريد العولقي، واللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، وأحمد لملس، وعضو المجلس رئيس الدائرة المالية بالمجلس المهندس عدنان الكاف، وفضل الجعدي، واللواء سالم السقطري، والعميد طيار ناصر السعدي، وعضو المجلس الناطق الرسمي للمجلس سالم ثابت العولقي وعضوة المجلس رئيسة دائرة الحقوق والحريات المحامية نيران سوقي.

 

وسار الموكب الضخم لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي انطلاقاً من مدينة عزان مروراً بمنطقتي بلحاف وبئر علي في شبوة، وواصل الموكب طريقه مروراً بعدد من المناطق والمدن صوب مدينة المكلا، وسط ترحيب شعبي من السكان والأهالي.

 

*- صورة لموكب المجلس الإنتقالي الجنوبي غرب المكلا

 

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