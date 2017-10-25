القضية الجنوبية بأيد أمينة ....!

القضية الجنوبية لا يمكن لأي تيار أن يمثلها إذا لم يكن مفوض شعبيا والضامن الوحيد هو الشعب الجنوبي فقط ومن يدعي أنه يمثل قضية الشعب دون تفويض شعبي فهو كاذب ومن يتعمد التواصل مع قيادات وجهات غير مفوضة شعبيا فهو يريد تعقيد الحلول أكثر مثلما حصل في مؤتمر الخوار بصنعاء .

منذ بداية الحراك الجنوبي التف الشعب حول عدد من القيادات ورفع صورها في الساحات فمن باعوم و النوبة و الناخبي و البيض و الفضلي وعلي ناصر و العطاس كل هولاء رفعت صورهم في مراحل وبعد عجزهم عن قيادة الثورة الجنوبي انتهى وضعهم وكل منهم حيث وضع نفسه ولم يعد الشعب يرفع صور أحدا منهم .

عندما تم طرد هادي من صنعاء التف حوله شعب الجنوب في عدن متأملا منه أن يكون مع قضية الشعب الجنوبي ورفعت صور هادي في ساحات النضال وبعد أن عين علي محسن نائبا له وبن دغر رئيسا للوزراء قال له شعب الجنوب خذهم عليك بالعافية فلن نرفع صورك وانت توكل أمرك لمجموعة من المجرمين .

اليوم شعب الجنوب يخرج في مليونيات متتالية ويرفع صور قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي وهذا يعني أن المجلس الإنتقالي هو المفوض شعبيا لتمثيل القضية الجنوبية ومن أراد الحل فالامر واضح ومن يريد اللف والدوران فعليه التواصل مع القيادات الأخرى فكل حزب لديه قيادات ولكن لا أحد يمثل قضية شعب الجنوب إلا القيادة المفوضة شعبيا .

تفويض قيادة الإنتقالي ليس عقد كاثوليكي نهائي وإنما تفويض وفق أطر محددة وخطوط حمراء يمنع تجاوزها وفي حالة تنازل قيادة المجلس عن حق شعب الجنوب في استقلاله سوف تسقط صورهم وتحرق كما سقطت صور من كان قبلهم .

وعلى هذا أساس نقول لا خوف من القيادة لأن الشعب هو الضامن الوحيد لحل القضية ، وقد تتعرض القضية لبعض الهزات والخداع ولكن لا يمكن لأي قوة كانت داخلية أم خارجية أن تفرض أجندتها على شعب حر كشعب الجنوب .

#وضاح_بن_عطية

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