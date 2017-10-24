المخلافي في بيان المصير: بنهاية عهد بحاح انتهت عمليات تحرير تعز

دعا الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الأعلى للمقاومة بتعز الآلاف من منتسبي الجيش الوطني من أبناء الجند “تعز وإب” للإنسحاب من جبهات مأرب والجوف ونهم وميدي وحرض والعودة إلى تعز لوقف جرائم الحوثيين بحق أبناء المحافظة والبدء بمعركة تحرير الاقليم.

وقال المخلافي في بيان نشرته وسائل اعلام يمنية يوم الثلاثاء ان كانت تعز هي كلمة السر في القضية وبوابة الحل فالبدار البدار عودوا إلى محافظتكم الماجدة أفرادا، وكتائب لغوث وتحرير محافظة تعز على طريق تحرير كامل التراب اليمني من جميع مشاريع التخريب والارتهان.

وأكد المخلافي في بيانه “نداء القضية والمصير” أن عملية التحرير في تعز قد توقفت في ابريل 2016 في إشارة واضحة لنهاية عهد نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق خالد محفوظ بحاح الذي عاصر انطلاق عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية وتحررت في عهده أجزاء كبيرة من البلاد.

جدير بالذكر ان اقالة بحاح جائت على خلفية خلافات نشأت مع الرئيس هادي في أساليب إدارة الواقع الميداني والمشهد السياسي والخدمات العامة، وقد عين الرئيس بدلا عنه كل من اللواء علي محسن الأحمر في منصب نائب الرئيس والدكتور احمد عبيد بن دغر في منصب رئيس الوزراء وهما المنصبين الذين كان يشغلهما بحاح، ورغم ذلك الا ان قرابة عامين انقضت منذ ذلك التاريخ شهدت تراجع في العديد من الملفات السياسية والخدمية، وتصاعد في حجم الفساد سواء على مستوى الوظائف المدنية والعسكرية او تسرب المال العام، بالإضافة لتوقف عجلة التحرير التي تمكنت من دحر الانقلابيين من 80% من أراضي الجمهورية خلال العام الأول من انطلاق عاصفة الحزم.

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