إن تكون وكيلآ لشركات واملاك عدوك في وطنك يعدها الشرفاء والوطنيون عماااااالة خاصة إذا ألحقت ضررآ في ثروات الوطن الذي ينتمي إليه ذلك العميل او بالمعنى المقبول عنده الوكيل وإسم الوكيل او الوكيل الحصري ماهي إلا مواساة للنفس وتخفيفآ لآلام تأنيب الضمير الإنساني الذي تأبى عليه فطرته بيع ثروات الوطن او المتاجرة بها للإعداء فيما فيه بخس وهضم للوطن...

ومع هذا كله فكل هذا يهون مع وكلاء الخيانة والظلم والتدمير

وللأسف الشديد إكتضت الجنوب ب وكلاء العدو في الخيانة من الجنوبيين

ابتداءآ من حزب الإخوان المفلسين (الاصلاح) بفروعه الثلاثة ( داعش/القاعدة/ انصار الشريعة) ومرورآ بقيادات حزب المؤتمر

وعروجآ بالدنابيع

وإنتهاءآ بمقاولي المقاومة ......

فهؤلاء خونة الوطن وهم وكلاء الزيود في الجنوب علموا أم لم يعلموا رضوا ام لم يرضوا قبضوا ثمنآ ام لم يقبضوا.....

جندي عدن

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