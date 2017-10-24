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سياسي جنوبي : قوات الشرعية في مأرب لا تأتمر بأمر الرئيس هادي

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شبوه برس - خاص - اليمن
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 08:45 صباحاً

 

قال سياسي جنوبي أن قوات الشرعية في مأرب لا تأتمر بأمر الرئيس هادي من اليوم الأول للحرب و قلنا هذا قبل عامين أنهم لن يتوجهوا لقتال الحوثي والمخلوع في صنعاء وليسوا مستعدين لذلك لأنهم لن يقاتلوا شركاء نفوذهم في صنعاء .

 

وقال الأكاديمي والباحث السياسي " د حسين لقور بن عيدان" في تغريدات رصدها موقع "شبوه برس" : تعليقا على غزوا قوات علي محسن لصحراء شبوه وانسحابها مدحورة : اليوم بدأت تتكشف ملامح عقيدة قوات علي محسن والمقدشي( و ان غاب عنها) والهدف من تجميعها في مأرب انها أسست للضغط على الجنوب و للسرقة ولكنها هذه المرة أخطأت حساباتها مع الجنوب.

 

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