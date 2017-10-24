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عاجل : الرئيس الزبيدي يصل مدينة عتق لإفتتاح مقر المجلس الإنتقالي (صور)

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شبوه برس - خاص - عتق
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 08:01 صباحاً

 

وصل إلى مدينة عتق في ساعة مبكرة من صباح اليوم اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي يرافقه أعضاء المجلس الشيخ أحمد حامد لملس والأستاذ سالم ثابت العولقي لإفتتاح المقر الرئيسي للمجلس الإنتقالي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوه قادمين من مدينة عزان .

 

كان في إستقبال الزبيدي ومرافقيه عدد من قادة المقاومة الجنوبية والعمل السياسي في شبوه على رأسهم الشيخ علي محسن رويس السليماني وعدد من المناضلين وقاموا بزيارة لمعرض شهداء محافظة شبوه .

 

الزبيدي وجموع من المواطنين توجهوا فورا إلى مدينة عزان لحضور المهرجان الكبير الذي من المقرر إقامته بعد ساعات في مدينة عزان مديرية ميفعة .

 

 

 

 

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