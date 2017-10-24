انتحاري من محافظة (مأرب) ضمن مهاجمي ‘‘قرن بن عشال‘‘الإرهابي بمودية (ملف صور)

نشرت قوات الحزام الأمني في مديرية مودية في محافظة ابين صور لاحد الانتحاريين الذين تم قتلهم يوم أمس في هجوم إرهابي استهدف الحزام الأمني في مقر المعهد التقني في "قرن بن عشال" شرق مدينة مودية بالمنطقة الوسطى بمحافظة أبين .

وقالت مصادر محلية لـ شبوه برس - ان الانتحاري من ابناء محافظة مارب اليمنية الذين وصلوا منذ اشهر الى محافظة ابين ضمن برنامج التوجيه المركزي لتنظيم القاعدة .

وبحسب المصادر فأن قوات الحزام الأمني لم تستطع التعرف على جثث الانتحاريين الاخرين بسبب تناثر أشلائهم بعد ان قاموا بتفجير انفسهم قبل دخولهم الى مقر الحزام الأمني في منطقة ال عشال شرق مدينة مودية .

وقال مواطنون في مدينة مودية ان المنطقة الوسطى في محافظة ابين شهدت قدوم العديد من العناصر الارهابية قادمة من محافظة مارب اليمنية التي يتواجد بها أكبر كثافة أمنية وقوة عسكرية يمنية تتبع الشرعية اليمنية .

وكانت قوات الحزام الامني في مديرية مودية قد احبطت هجوم انتحاري بسيارة مفخخة واعقبة ثلاثة انتحاريين تبادلوا اطلاق النار مع افراد الحزام الامني عند بوابة مقر الحزام شرق مودية تمكنت قوات الحزام من قتل الانتحاريين قبل دخولهم الى المقر واحباط هجومهم .

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