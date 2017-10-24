انتحاري من محافظة (مأرب) ضمن مهاجمي ‘‘قرن بن عشال‘‘الإرهابي بمودية (ملف صور) نشرت قوات الحزام الأمني في مديرية مودية في محافظة ابين صور لاحد الانتحاريين الذين تم قتلهم يوم أمس في هجوم إرهابي استهدف الحزام الأمني في مقر المعهد التقني في "قرن بن عشال" شرق مدينة مودية بالمنطقة الوسطى بمحافظة أبين . وقالت مصادر محلية لـ شبوه برس - ان الانتحاري

أبناء شبوه يحتفلون اليوم بتدشين عمل القيادة المحلية للمجلس الإنقالي بمدينة عزان (ملف صور) سيحتفل أبناء محافظة شبوة بتدشين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عزان يوم اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧م. عزان التي انطلق منها مارد الحراك الجنوبي عام ٢٠٠7م بشبوة، فعاقبها نظام صنعاء بتوطين الجماعات الإرهابية فيها، وإعلانها إمارة إسلامية

الكثيري يدعو جماهير حضرموت للاحتشاد عصر الأربعاء بالمكلا صرح الأستاذ/علي عبدالله الكثيري عضو المجلس رئاسة المجلس الانتقالي صباح اليوم الاثنين عبر أثير راديو صوت الآمل بالمكلا في برنامج اليومي نهارك حضرمي إن المكلا على استعداد خلال اليومين القادمين لاستقبال هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة الاقتصادية

مصادر أمنية : إرهابيوا تفجير مودية انطلقوا من معسكرات مأرب قالت مصادر أمنية في قوات الدعم والاسناد التابعة للحزام الأمني إن العناصر الإرهابية التي استهدفت قوات الحزام الأمني في بلدة مودية بأبين، قدمت من مأرب وترتدي زيا عسكريا صرف حديثا للجيش. وقال المصدر في افادة خاصة "إن العناصر الإرهابية التي هاجمت المعسكر قدمت من محافظة