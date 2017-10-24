أبناء شبوه يحتفلون اليوم بتدشين عمل القيادة المحلية للمجلس الإنقالي بمدينة عزان (ملف صور)
سيحتفل أبناء محافظة شبوة بتدشين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عزان يوم اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧م.
عزان التي انطلق منها مارد الحراك الجنوبي عام ٢٠٠7م بشبوة، فعاقبها نظام صنعاء بتوطين الجماعات الإرهابية فيها، وإعلانها إمارة إسلامية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
عزان التي انتصرت لشبوة بإنطلاق الحراك الجنوبي وانتصرت لشبوة بتثبيت الأمن والإستقرار والانتصار على قوى الإرهاب بدعم التحالف العربي وعظمة قوات النخبة الشبوانية.
تدشين القيادة المحلية لمحافظة شبوة في عزان بمشاركة قيادة قوات النخبة، هو إيذان بعهد جديد عنوانه التكامل السياسي والأمني والمضي بثبات نحو ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
كما تم اختيار مبنى المقاومة الجنوبية في العاصمة "عتق" ليكون مقرا للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة.
سالم ثابت العولقي
المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي
عضو هيئة الرئاسة