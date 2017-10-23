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الكثيري يدعو جماهير حضرموت للاحتشاد عصر الأربعاء بالمكلا

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شبوه برس - خاص - المكلا
الاثنين 23 أكتوبر 2017 11:07 مساءً

 

صرح الأستاذ/علي عبدالله الكثيري عضو المجلس رئاسة المجلس الانتقالي  صباح اليوم الاثنين عبر أثير راديو صوت الآمل بالمكلا في برنامج اليومي نهارك حضرمي  إن المكلا على استعداد خلال اليومين القادمين لاستقبال هيئة رئاسة المجلس الانتقالي  الجنوبي بالعاصمة الاقتصادية والتجارية مدينة المكلا

 

 وأهاب الكثيري أبناء حضرموت في كل حد وصوب في جميع مديريات محافظة حضرموت لزحف عصر الأربعاء القادم   إلى عاصمة محافظة-حضرموت مدينة -المكلا  لإشهار المجلس والجمعية الوطنية الجنوبية .

 

وأشارا الكثيري ان هذا الزيارة تأتي ضمن البرنامج  الميداني لهيئة المجلس في تدشين إعمال ومقرات وإشهار المجلس في جميع  المحافظات الجنوبية حسب البرنامج المعد لهيئة المجلس .

 

وتطرق الكثيري لتدشين وإشهار المجلس والجمعية الوطنية في حضرموت وتخصيص 107مقعدا خاص بالمحافظة حضرموت أكثر محافظة جنوبية بحسب الطبيعة الجغرافية التي تمتاز به حضرموت .

 

وأضاف الكثيري من المقرر ان تلتقي هيئة الرئاسة بعدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية والمرجعيات الحضرمية والدينية والأكاديمية والشباب والمراة في عدد من مدن والقرى ومناطق حضرموت .

 

وفي ختام اللقاء دعا الكثيري ابناء حضرموت وابناء الجنوب عامة اللاحتشاد بساحة القرار قرارنا بالمكلا عصر الأربعاء القادم .

 

*من / محروس باحسين

 

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