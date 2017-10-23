مصادر أمنية : إرهابيوا تفجير مودية انطلقوا من معسكرات مأرب

قالت مصادر أمنية في قوات الدعم والاسناد التابعة للحزام الأمني إن العناصر الإرهابية التي استهدفت قوات الحزام الأمني في بلدة مودية بأبين، قدمت من مأرب وترتدي زيا عسكريا صرف حديثا للجيش.

وقال المصدر في افادة خاصة "إن العناصر الإرهابية التي هاجمت المعسكر قدمت من محافظة مأرب خلال الأيام القليلة الماضية، وهي عناصر ترتدي زيا عسكريا صرف حديثا للجيش، حيث انه لم يكن هذا الزي متوفر قبل الحرب التي شنها الانقلابيون على الجنوب وصرف مؤخرا لما عرف بالجيش الوطني".

وأكد المصدر "أن العناصر التي نفذت الهجوم أغلبها أتت من معسكرات في مأرب تدين بالولاء لبعض القوى السياسية، والهدف من ذلك هو ضرب الجنوب وخلط الاوراق في أبين".

ولم تدن الشرعية الهجوم الذي طال قوات أمنية كانت في مهمة رسمية لمحاربة العناصر المتطرفة في ابين، وهو ما يقول مسؤولون أمنيون ان اطرافا في الحكومة الشرعية تقف خلف الجماعات التي استهدفت الحزام الأمني في ابين.

وقال مسؤول في اللجان الشعبية المناهضة للتنظيم في أبين إن الحكومة الشرعية هي من بدأت عملية التحريض على الحزام الأمني بدعوى انه أمن مناطقي، لكن اليوم وحين يتعرض هذا الجهاز للضرب تختفي الحكومة الشرعية، وتفضل الصمت في حين انه كان من المفترض ان تدين الهجوم وتعزي ذوي الضحايا.. مؤكدا ان ما هو حاصل هي حرب شمالية جنوبية تقودها هذه المرة محافظة مأرب.

*- شبوه برس - اليوم الثامن

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