هل من علاقة بين طرد قوات علي محسن من صحراء شبوه وعملية أبين الإرهابية

هل عرفتوا حقيقة الإعلام الموجه اليوم ......!

كانوا يقولون أن الحزام الأمني مناطقي ، واقتنع بهذه الإشاعات المغرضة الكثير وعندما بحثت عن أسماء الشهداء من ضحايا العمليات الانتحارية الفاشلة اليوم في مودية وجدت أنه قد اختلط دم ابن مودية مع ابن ردفان مع ابن يافع مع ابن باكازم وكان الضحايا من عدة مناطق جنوبية .

هل اتضحت الصورة اليوم وبانت حقيقة الإعلام الموجه وانفضح الخبثاء ممن يكتبون بالأجر اليومي فهل يفهم الأغبياء ممن انساقوا خلف الإشاعة !

هل أدرك الجميع أن العدو واحد حتى وإن كان له عشرين وجة وهم عصابات الإحتلال بكل توجهاتهم و بصرف النظر عن الأدوات التي يستخدمها !

#نكزة

ماهي العلاقة بين طرد قوات علي محسن التي تقدمت إلى مفرق الخشعة العبر و بين العمليات الانتحارية اليوم في مودية !

#وضاح_بن_عطية

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