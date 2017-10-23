وصول قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مدينة عزان بشبوة

وصل مساء اليوم الأثنين قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مدينة عزان بمحافظة شبوة .

وقال مصدر خاص لـ شبوه برس - ان قيادات المجلس يتقدمهم اللواء عيدروس،قاسم الزبيدي و احمد بن بريك و فضل الجعدي واحمد لملس وعدنان الكاف واخرين ..

هذا ويعتبر وصول قيادات المجلس الانتقالي إلى عزان رسالة قوية لكل أطراف الصراع في اليمن بأن المدينة التي كانت تسيطر عليها عناصر القاعدة قد باتت مؤمنه بالكامل ، وان المجلس في طريقة إلى تحقيق الاستقلال .

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