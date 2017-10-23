قوات أمنية تغلق محلات صرافة بعدن

صورة تعبيرية من أرشيف شبوه برس

قالت مصادر محلية بعدن اليوم قامت قوات من امن عدن بمداهمة واغلاق بعض محلات الصرافة في مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة عدن. وقالت مصادر إن قوات الأمن نفذت مداهمة لبعض محلات الصرافة نتيجة لتلاعبها بأسعار صرف العملات الأجنبية وبعضها لا تحمل تراخيص مزاولة مهنة وقامت بإغلاقها.

واضافت المصادر أن قوات الأمن قامت باعتقال عدد من ملاك محلات الصرافة. يذكر أن سعر الصرف للعملات ارتفع بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

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