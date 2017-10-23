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الاثنين 23 أكتوبر 2017 10:26 مساءً

تباً لدعاة المناطقية وألف تباً لأعداء الدين و الإنسانية....!!

منصور العلهي
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أفاق ابناء مديرية مودية الابينية فجر الاثنين 2017/10/23م على اصوات انفجارات ارهابية استهدفت معسكر الحزام الامني نفذها نفر من اعداء الانسانية واعداء الحياة....!!!

 

جريمة اهتز لها عرش الرحمن قبل ان تهتز لبشاعتها  الارض والجبال ومساكن المواطنين الآمنين ، وسالت على اثرها الدماء الطاهرة وتناثرت جراءها اجساد الشهداء الابرار لترسم على ثرى مودية الباسلة لوحة بطولية تجسدت فيها اللحمة الجنوبية ، عنوانها التضحية والفداء والتلاحم والصمود في وجه العملاء والمرتزقة الذين ارادوا من خلال هجماتهم الاجرامية شق صفوفنا وتمزيق نسيجنا الاجتماعي الاخوي....!

 

ولكن هيهات لهم ذلك...!!

فبعد ان هدأ غبار الجريمة وانكشفت الغمة تفحصنا المكان لنجد الشهيد الردفاني واخيه الشهيد الابيني والى جانبه الشهيد اليافعي ...!

 

لننتقل الى معاينة الجرحى لنشاهد هناك جريح من الضالع واخر من مودية وثالث من المحفد ورابع من يافع البطولة وغيرها من مناطق الجنوب...!!

 

لتكتمل اللوحة الفدائية التي رسمها  ابطالنا البواسل بدمائهم الزكية واجسادهم الطاهرة معلنة موت المناطقية ودفنها في باطن الارض على تراب مودية الابينية الجنوبية..!

 

ولتخرس افواه اولئك الذين يتحدثون عن المناطقية لزعزعة امن واستقرار الجنوب...!!

 

ولتسكت هذه اللوحة التي رسمت فجر اليوم بدماء واشلاء شباب الجنوب التي امتزجت فيها الدماء الابينية واليافعية والضالعية كل من اراد ان يفرق بين ابناء الجنوب الواحد...!!

ولتعلن للملأ بإن ابناء الجنوب صفاً واحداً ويد واحدة ضد الارهاب ..

 

وفي الجانب الآخر من موقع الجريمة البشعة التي ارعبت الاطفال والنساء رأينا جثث واجزاء مقطعة لهؤلاء الذين  يسمون بالانتحاريين تنبعث منها رائحة الاجرام والكراهية والارتهان لاعداء الاسلام والانسانية...!!

لتقيد اسماء هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم وانفسهم للشيطان في سجل اعداء الاسلام والوطن وليذهبوا غير مأسوفً عليهم

 

وليعلم هؤلاء الذين يزجون بالانتحاريين ويسوقونهم للتهلكة وهم يقبضون الاثمان بإن مودية وعموم مناطق الجنوب لن تنكسر ولن تهتز ولن تحيد عن مقارعة الباطل قيد انملة فأعملوا مابدا لكم فستجدونا صامدون ثابتون كالجبال الرواسي على طريق الحق...!!

 

الرحمة للشهداء..

والشفاء العاجل للجرحى...

 

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