أسرة الطفل (الخمار) تناشد منظمات حقوق الإنسان التدخل السريع للافراج عنه من سجون الميليشيا

ناشدت اسرة الطفل يوسف فضل محمد الخمار المعتقل في سجون المليشيا في محافظة ذمار منذ اكثر من سبعة أشهر المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة وكل من لدية ضمير حي سرعة التدخل للافراج عن طفلهم (يوسف) البالغ من العمر16 عام من سجون المليشيا ..

وقالت اسرة الطفل (الخمار)انه قد تم اعتقاله من امام منزله في مدينة بيحان العليا غرب محافظة شبوه قبل عدة أشهر وترحيله الى سجون المليشيا في محافظة ذمار وسط اليمن رغم صغر سنه. وبدون اي مبرر او تهمه واضحة لاعتقاله.

وأشارة اسرة الطفل (الخمار) انها قد قامت وعقب اعتقاله وعبر رجال الخير بمتابعة الجهات المختصة لغرض الافراج عنه لكن دون جدوى.

مناشدين جهات الاختصاص وكل الساسة والخيرين الوقوف معهم في متابعة عملية الافراج عن ولدهم والرأفة بحالة والدته التي تعاني ازمة نفسية حاده بسبب اعتقال ابنها وفلذة كبدها يوسف .

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