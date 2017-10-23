‘‘بن عيدان‘‘ : أي حوار بين الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى يجب ان يسبق تشكيل الجمعية الوطنية

قال السياسي الجنوبي "د. حسين لقور بن عيدان" إن أي حوار سياسي بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى السياسية الجنوبية الاخرى يجب ان يسبق تشكيل قوام الجمعية الوطنية الخاصة بالمجلس.

وقال " بن عيدان" في تغريدات رصدها موقع "شبوه برس" لا شك أن الحوار الذي ندعو المجلس الانتقالي لقيادته مع كل قوى الاستقلال الجنوبي امر اساسي و في اعتقادي الشخصي انه يجب ان يسبق الجمعية الوطنية حتى يذهب الجنوبيون لها وهم و متوافقون.

ويرى "بن عيدان" ان الحوار يجب ان يسبق تشكيل الجمعية الوطنية لكي يتم تشكيلها لاحقا بمشاركة القوى السياسية الجنوبية الاخرى .

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