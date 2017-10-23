ملوك اليمن في العصر الحديث

ملوك اليمن الشمالي من إعلان الإستقلال عن الدولة العثمانية في 1 نوفمبر 1918م إلى انقلاب 26 سبتمبر العسكري عام 1962م وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية:

1. الإمام يحيى المتوكل

الإسم الكامل: يحيى محمد حميد الدين محمد المتوكل

اللقب: المتوكل على الله

تاريخ الميلاد: يونيو 1869م

تاريخ الوفاة: 17 فبراير 1948م

فترة الحكم: (1 نوفمبر 1918م - 17 فبراير 1948م)

ملاحظات: قامت ثورة الدستور عام 1948م ضد حكمه بقيادة عبدالله الوزير، وأُغتيل في منطقة حِزيَّز في صنعاء في 17 فبراير 1948م

2. عبدالله الهادي

الإسم الكامل: عبد الله بن أحمد الوزير

اللقب: الهادي إلى الحق

تاريخ الميلاد: 1885م

تاريخ الوفاة: مارس 1948م

فترة الحكم: (17 فبراير 1948م - 15 مارس 1948م)

ملاحظات: كان من قادة ثورة الدستور عام 1948م ضد نظام حكم الإمام يحيى، وأعلن نفسه ملكاً جديداً بعد إنتهاء حكم الإمام يحيى بإغتياله، وتم إعدامه من قِبَل الإمام أحمد بعد إفشال ثورة الدستور

3. الإمام أحمد الناصر

الإسم الكامل: أحمد بن يحيى حميد الدين المتوكل

اللقب: الناصر لدين الله

تاريخ الميلاد: 18 يونيو 1891م

تاريخ الوفاة: 18 سبتمبر 1962م

فترة الحكم: (15 مارس 1948م - 18 سبتمبر 1962م)

ملاحظات: أفشل ثورة الدستور، وإسترجع الحكم خلفاً لوالده الإمام يحيى، وقام بإعدام 32 من الثوار على رأسهم عبدالله الوزير وجمال جميل

قام في عهده إنقلاب عسكري عام 1955م قاده المقدم أحمد يحيى الثلايا، ولكنه قام أيضاً بإفشال الإنقلاب عن طريق الإستعانة بالقوات القبلية في اليمن، وقام بأمر تنفيذ أحكام الإعدام في كل من المقدم أحمد الثلايا وأنصاره في تعز، وغيره من قادة الإنقلاب

4. الإمام محمد المنصور

الإسم الكامل: محمد البدر بن أحمد بن يحيى حميد الدين المتوكل

تاريخ الميلاد: 15 فبراير 1926م

تاريخ الوفاة: 6 أغسطس 1996م

فترة الحكم: (18 سبتمبر 1962م - 26 سبتمبر 1962م)

ملاحظات: تولى الحكم خلفاً لأبيه الإمام أحمد، وبعد ثمانية أيام من توليه الحكم قام انقلاب 26 سبتمبر العسكري ضد نظام حكمه بقيادة من عُرفوا بالضباط الأحرار وعلى رأسهم المشير عبدالله السلال لينتهي حكم الإمامة في اليمن وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية في شمال اليمن

خاض حروباً عدة في محاولة لإفشال الانقلاب وإستعان بالقبائل اليمنية الموالية له وقامت خلالها حرب أهلية بين الموالين للمملكة المتوكلية والموالين للجمهوريّة العربية اليمنية وإستمرت الحرب ستة سنوات في الفترة ما بين (1962م - 1968م) وإنتهت المعارك بإنتصار الجمهوريين وفكهم الحصار الملكي على صنعاء في فبراير 1968م

المصادر:

- Dresch, Paul A History of Modern Yemen

- Saudi-Yemeni Relations: Domestic Structures and Foreign Influence By F. Gregory Gause

- http://www.arabamericannews.com/Arabic/news/id_1124

- http://www.royalark.net/Yemen/yemen5.htm

- ملوك العرب لأمين الريحاني

- إبن الوزير، موسوعة الأعلام، مكتبة العرب

اتبعنا على فيسبوك