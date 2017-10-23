‘‘شبوه برس‘‘ ينشر صورة أول مظاهرة ضد الإحتلال اليمني في مدينة عتق نظمتها حركة ‘‘موج‘‘ 1996م

ينشر موقع "شبوه برس" هذه الصورة لأول مظاهره جماهيرية خرجت في عتق عام 1996بعد حرب 94 العدوانية ضد أرض وشعب الجنوب دعت أليها "حركة موج" تلتها مظاهرة أخرى إقيمت في منطقة العرم مديرية حبان في نفس اليوم وفيها اول مره يتم حرق علم الوحده في العرم حينما كان المحافظ محمد صالح قرعة وفي تلك الفترة قام المحافظ "قرعة" بتحطيم النصب التذكاري لشعار مملكة حضرموت الذي يزين مدخل مدينة عتق من طريق المكلا وعدن وينسب الحي الجديد في عتق المعروف باسم النصب نسبة إلى شعار مملكة حضرموت .

كان يقود مظاهرات عتق الشيخ علي بن ثابت العولقي القيادي الرابطي حينها وممثل "حركة موج" في شبوه , ومظاهرة العرم قادها المناضل سالم حامد الهبيلي القميشي .

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