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الاثنين 23 أكتوبر 2017 04:06 مساءً

عزان عاصمة الحضارة الجنوبية العربية تحتضن الإنتقالي الجنوبي

علي محمد السليماني
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شرف كبير لعزان التي جاء اسمها في النقوش الاوسانبه الحميريه  ع ز ا ن ي ا  واطلق الحميريون الاوسانيون اسمها على الساحل الافريقي اثناء حكمهم له  تقديرا لمكانتها ..

 عزان اخر ماتقلدته عاصمة لأقدم سلطنات الجنوب العربي سلطنة الواحدي ومنها ومن العرم انطلق الحراك الجنوبي في محافظة شبوة واختيارها من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لتدشين  الجمعية الوطنية   في محافظة شبوة اختيار موفق وتكريم كبير لكل ابناء مناطق الواحدي الذي يجب ان يظهروا موحدين  وحضاريين وهم يستقبلون ضيوف عاصمتهم عزان بالاحترام والود والكرم ..

 عزان ترحب بضيوفها الكرام من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ..

 عزان ارض حضارات العرب الجنوبيون ترحب بالمجلس الانتقالي الجنوبي..

 تقبلوا تحياتي..

علي محمد السليماني

 

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