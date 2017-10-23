عزان المدينة التي عاقبها عفاش بزرع القاعدة فيها. .تحتضن الانتقالي الجنوبي

تحليل : لماذا على الجنوب الاستعداد لمعركة ثالثة وأخيرة؟ تحركات عسكرية صوب الجنوب، وتهديدات علنية بإحراق الجنوب مرة أخرى، كانت ابرز احداث السبت الـ21 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، الأمر الذي يؤكد قرب اعتزام قوى اليمن الشمالية اجتياح الجنوب للمرة الثالثة على التوالي خلال ربع قرن. فقد توعد محلل سياسي يمني من مدينة تعز بإحراق

ملوك اليمن في العصر الحديث ملوك اليمن الشمالي من إعلان الإستقلال عن الدولة العثمانية في 1 نوفمبر 1918م إلى انقلاب 26 سبتمبر العسكري عام 1962م وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية: 1. الإمام يحيى المتوكل الإسم الكامل: يحيى محمد حميد الدين محمد المتوكل اللقب: المتوكل على الله تاريخ الميلاد: يونيو

الى أين نحن ذاهبون ؟؟ لقد غدا الموت والفقر والجوع والقهر يفترس حضرموت وأهلها وهي الأرض الغنية !! حضرموت تأكل من براميل القمامة وهي المنتجة الاولى للنفط في هذا البلد النذل المسمى اليمن !! يأتينا ( حمار فاسد حرامي ملعون ) ويتحدث عن ان ثروة حضرموت ( ثروة سيادية) وتهتز رؤوس الببغاوات المنبطحة

‘‘شبوه برس‘‘ ينشر صورة أول مظاهرة ضد الإحتلال اليمني في مدينة عتق نظمتها حركة ‘‘موج‘‘ 1996م ينشر موقع "شبوه برس" هذه الصورة لأول مظاهره جماهيرية خرجت في عتق عام 1996بعد حرب 94 العدوانية ضد أرض وشعب الجنوب دعت أليها "حركة موج" تلتها مظاهرة أخرى إقيمت في منطقة العرم مديرية حبان في نفس اليوم وفيها اول مره يتم حرق علم الوحده في العرم حينما كان المحافظ محمد صالح قرعة وفي