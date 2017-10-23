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عزان المدينة التي عاقبها عفاش بزرع القاعدة فيها. .تحتضن الانتقالي الجنوبي

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شبوه برس - خاص - عزان مديرية ميفعه شبوه
الاثنين 23 أكتوبر 2017 04:04 مساءً

 

سيحتفل أبناء محافظة شبوة بتدشين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عزان يوم غداً الثلاثاء الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧م.

 

عزان التي انطلق منها مارد الحراك الجنوبي عام ٢٠٠٧م بشبوة، فعاقبها نظام صنعاء بتوطين الجماعات الإرهابية فيها، وإعلانها إمارة إسلامية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

 

عزان التي انتصرت لشبوة بإنطلاق الحراك الجنوبي وانتصرت لشبوة بتثبيت الأمن والإستقرار والانتصار على قوى الإرهاب بدعم التحالف العربي وعظمة قوات النخبة الشبوانية.

 

تدشين القيادة المحلية لمحافظة شبوة في عزان بمشاركة قيادة قوات النخبة، هو إيذان بعهد جديد عنوانه التكامل السياسي والأمني والمضي بثبات نحو ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

 

كما تم اختيار مبنى المقاومة الجنوبية في العاصمة "عتق" ليكون مقرا للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة.

 

سالم ثابت العولقي

المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي

عضو هيئة الرئاسة.

 

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