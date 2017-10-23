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‘‘شبوه برس‘‘ ينشر أسماء شهداء وجرحى تفجير ‘‘قرن بن عشال‘‘ الإنتحاري وصور الإنتحاريين

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شبوه برس - خاص - مودية ابين
الاثنين 23 أكتوبر 2017 04:02 مساءً

 

 أسماء الشهداء من الحزام الامني في حادثة التفجير المفخخة الذي استهدف مقر لقوات الحزام الأمني بمديرية مودية .. ابين.

أسماء الشهداء :

1 ـ علي احمد علي طيبق /  مودية

2 ـ صدام معوضة الردفاني / ردفان

3 ـ علي الشيبة / مودية

4 ـ مسعود أحمد مسعود /  مودية

 

اسماء الجرحى :

1 ـ حسين عبدالله المحوري / جريح الوضيع

2 ـ صالح الطيب طيوز / جريح المحفد

3 ـ فيصل مهدي علي / جريح المحفد

4 ـ علي بن علي صالح / جريح المحفد

5 ـ أحمد عبدالله الدعوسي / جريح المحفد

6 ـ حسين عبدالله ابراهيم السيد جريح / مودية

7 ـ رائد الحييد / جريح مودية

8 ـ محضار الحبصي اليافعي / جريح يافع

9 ـ أحمد عبدالله ناصر دعوس الكازمي / جريح المحفد

 

ملاحظة / هذه الحصيله للشهداء والجرحى حتى الساعه 10 صباحاً .

 

الرحمة والخلود للشهداء الأبرار

والشفاء العاجل للجرحى

والموت والعار لمن لبس ثوب الارهاب

 

 

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