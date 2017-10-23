‘‘شبوه برس‘‘ ينشر أسماء شهداء وجرحى تفجير ‘‘قرن بن عشال‘‘ الإنتحاري وصور الإنتحاريين
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شبوه برس - خاص - مودية ابين
الاثنين 23 أكتوبر 2017 04:02 مساءً
أسماء الشهداء من الحزام الامني في حادثة التفجير المفخخة الذي استهدف مقر لقوات الحزام الأمني بمديرية مودية .. ابين.
أسماء الشهداء :
1 ـ علي احمد علي طيبق / مودية
2 ـ صدام معوضة الردفاني / ردفان
3 ـ علي الشيبة / مودية
4 ـ مسعود أحمد مسعود / مودية
اسماء الجرحى :
1 ـ حسين عبدالله المحوري / جريح الوضيع
2 ـ صالح الطيب طيوز / جريح المحفد
3 ـ فيصل مهدي علي / جريح المحفد
4 ـ علي بن علي صالح / جريح المحفد
5 ـ أحمد عبدالله الدعوسي / جريح المحفد
6 ـ حسين عبدالله ابراهيم السيد جريح / مودية
7 ـ رائد الحييد / جريح مودية
8 ـ محضار الحبصي اليافعي / جريح يافع
9 ـ أحمد عبدالله ناصر دعوس الكازمي / جريح المحفد
ملاحظة / هذه الحصيله للشهداء والجرحى حتى الساعه 10 صباحاً .
الرحمة والخلود للشهداء الأبرار
والشفاء العاجل للجرحى
والموت والعار لمن لبس ثوب الارهاب
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