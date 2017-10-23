خروج المخلوع وهادي من المشهد السياسي وتمثيل ‘‘الإنتقالي‘‘ للجنوب في المفاوضات القادمة

قال الصحفي والمحلل السياسي "هاني مسهور" أن تسوية سياسية تقودها إدارة ترامب للأزمة اليمنية ستضمن خروجا مشرفا للرئيس هادي والمخلوع صالح .

ورصد موقع "شبوه برس" تغريدات لـ الكاتب "مسهور" على حسابه في تويتر كاشفا أن التسوية ستبدأ بهدنة يتقدم بها الحوثي كاختبار لحسن النوايا. وأكد هاني مسهور أن مبادرة خليجية جديدة لحل الأزمة ستمر عبر الرياض بدعوة ملكية كريمة ورعاية خاصة لكل أطراف النزاع. ‏

وأوضح " مسهور " في تغريداته أن لإعلان وقف عاصفة الحزم " يجب أن يلتزم الحوثي والمخلوع صالح بالهدنة لمدة ١٢ يوم ، تليها إرسال مندوبيهم الصماد وبن حبتور إلى الرياض على أن تسلم كافة أطراف النزاع السلاح الثقيل والمتوسط للجان عسكرية مختصة والانسحاب من المدن لإدخال المساعدات وتطبيع الحياةوصرف مرتبات عام كامل.

وقال " مسهور " في تفنيده للتسوية السياسية القادمة أن الحزام الأمني و النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية ستنتشر في المحافظات وستسلم الملفات الأمنية . وأكد أن وادي حضرموت ومنفذ الوديعة سيخضع لقوة النخبة الحضرمية.

وبحسب التسوية فإن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ستفتح ، إضافة إلى افتتاح مكاتب للأمم المتحدة في صنعاء وعدن .

وقال في تغريدة له أن "المجلس الانتقالي الجنوبي ممثل للقضية الجنوبية في التسوية السياسية.

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