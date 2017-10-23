شهيدين من الحزام الأمني وأربعة قتلى من عناصر الإرهاب في ‘‘قرن بن عشال‘‘ بأبين(صور)

تمكنت قوات الحزام الأمني في شرق مدينة مودية المنطقة الوسطى بمحافظة ابين فجر اليوم من إفشال هجوم انتحاري كبير كان يستهدف مقر المعهد المهني الذي تتخذه القوات مقر لها .

ونقل لـ شبوه برس - عن مصدر في الحزام الأمني متواجد بموقع الحادث في قرية "قرن بن عشال" موطن قيادات سياسية وبرلمانية في حزب الاصلاح تفاصيل افشال الهجوم , وان سيارة مفخخة تمكنت من الدخول الى مقر المعهد المهني رغم اطلاق النار عليها ومن فيها .و قبل انفجارها ترجل منها ٤ انتحاريين حاولوا التوغل وسط القوة حيث تم التعامل معهم من قبل قوات الحزام .

وقال المصدر ان على الرغم من انفجار السيارة الا ان جنود الحزام قتلوا ٢ من الانتحاريين قبل وصولهم لهدفهم، بينما تمكن ٢ انتحاريين من الهروب خارج المعهد وتم مطاردتهم من قبل قوات الحزام الامني وقتلهم في الجبال المحيطة .

المصدر الأمني اكد استشهاد ٢ من جنود الحزام الأمني واصابة ثلاثة اخرين، بالاضافة الى مصرع جميع المهاجمين وعددهم 4 .

كما اكد ان الوضع تحت السيطرة بشكل كامل في المعهد والنقاط الاخرى المنتشرة في مودية .

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