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اخبار المحافظات

شهيدين من الحزام الأمني وأربعة قتلى من عناصر الإرهاب في ‘‘قرن بن عشال‘‘ بأبين(صور)

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شبوه برس - خاص - مودية ابين
الاثنين 23 أكتوبر 2017 08:43 صباحاً

 

تمكنت قوات الحزام الأمني في شرق مدينة مودية المنطقة الوسطى بمحافظة ابين فجر اليوم من إفشال هجوم انتحاري كبير كان يستهدف مقر المعهد المهني الذي تتخذه القوات مقر لها .

ونقل لـ شبوه برس - عن مصدر في الحزام الأمني متواجد بموقع  الحادث في قرية "قرن بن عشال" موطن قيادات سياسية وبرلمانية في حزب الاصلاح تفاصيل افشال الهجوم , وان سيارة مفخخة تمكنت من الدخول الى مقر المعهد المهني رغم اطلاق النار عليها ومن فيها .و قبل انفجارها ترجل منها ٤ انتحاريين حاولوا التوغل وسط القوة حيث تم التعامل معهم من قبل قوات الحزام .

 

وقال المصدر ان على الرغم من انفجار السيارة الا ان جنود الحزام قتلوا ٢ من الانتحاريين قبل وصولهم لهدفهم، بينما تمكن ٢ انتحاريين من الهروب خارج المعهد وتم مطاردتهم من قبل قوات الحزام الامني وقتلهم في الجبال المحيطة .

 

المصدر الأمني اكد استشهاد ٢ من جنود الحزام الأمني واصابة ثلاثة اخرين، بالاضافة الى مصرع جميع المهاجمين وعددهم 4 .

كما اكد ان الوضع تحت السيطرة بشكل كامل في المعهد والنقاط الاخرى المنتشرة في مودية .

 

 

 

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